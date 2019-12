Podczas kontroli przesyłki zagranicznej, dokonanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, wykryty został nielegalny transport czaszek niedźwiedzi. Należały one do przedstawicieli gatunku chronionego.

Do udaremnienia próby przemytu doszło podczas kontroli przesyłek. "Uwagę funkcjonariuszy zwróciła paczka nadana w Rosji. Zgodnie z deklaracją nadawcy miała ona zawierać czaszki niedźwiedzia wycenione na 120 USD" - poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska.

Podczas rewizji przesyłki okazało się, że faktycznie znajdują się niej trzy zwierzęce czaszki. "Po przeprowadzonej konsultacji z koordynatorem ds. CITES, okazało się, że to czaszki niedźwiedzia brunatnego, podlegającego ochronie na mocy Konwencji Waszyngtońskiej CITES" - powiedziała rzeczniczka.

Niezbędne jest zezwolenie

Zgodnie z tą konwencją na przywóz tego rodzaju okazów niezbędne jest zezwolenie, którego nadawca nie dołączył do przesyłki. Zezwolenia nie miał także odbiorca paczki, którym był mieszkaniec województwa małopolskiego.

Chabowska przypomniała, że przewóz przez granicę bez pozwolenia okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem (CITES) oraz przedmiotów z nich wykonanych jest złamaniem przepisów o ochronie przyrody i naraża na poważne kary - nawet do 5 lat więzienia i wysokie grzywny.

"Handel gatunkami chronionymi na mocy Konwencji Waszyngtońskiej jest dozwolony tylko wtedy, kiedy nie przyniesie on szkody zachowaniu tych gatunków w środowisku naturalnym i tylko pod warunkiem wydania odpowiedniego zezwolenia" - podkreśliła.

Funkcjonariusze dokładnie sprawdzają paczki

Oddział Celny w Przemyślu - Miejsce Wyznaczone "Poczta Polska" to jedno z kilku miejsc w kraju wyznaczonych do odprawy celnej zagranicznych przesyłek dostarczanych do odbiorców w Polsce.

Od początku roku funkcjonariusze skontrolowali tam ponad 24 tys. paczek. Pobrane należności celno-podatkowe sięgają 830 tys. zł.

Jak powiedziała Chabowska, funkcjonariusze weryfikują nie tylko wartość przesyłek, ale także sprawdzają ich zawartość pod kątem bezpieczeństwa środowiska, bezpieczeństwa produktów czy naruszenia praw własności intelektualnej. Średnio tygodniowo obsługują ok. 500-800 przesyłek.

"Przedświąteczny okres to każdego roku czas, kiedy ilość obsługiwanych przesyłek jest znacznie większa. Tylko przez 3 tygodnie grudnia bieżącego roky. funkcjonariusze odprawili tu ponad 2,2 tysiące paczek" - dodała.