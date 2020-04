Rzeszów: 27-latek wypadł z balkonu. Trzy osoby z zarzutami

Trzy osoby usłyszały zarzuty za nieudzielenie pomocy 27-latkowi, który w niedzielę wypadł z balkonu w Rzeszowie - informuje serwis nowiny24.pl.

Do zdarzenia doszło w niedzielę podczas spotkania towarzyskiego przy ul. Kopisto w Rzeszowie. Uczestniczyły w nim cztery osoby, w tym właściciel mieszkania.



Ok. godz. 16 27-latek wyszedł na balkon i z niego wypadł. Kiedy Patryka G. leżącego na ziemi zobaczyli jego towarzysze, przestraszyli się i opuścili mieszkanie.



Po pomoc zadzwoniła przechodząca w pobliżu kobieta. Stan Patryka G. określany jest jako ciężki.



"6 kwietnia 2020 r. zatrzymano właściciela lokalu i pozostałych dwóch uczestników spotkania, a 7 kwietnia przedstawiono im zarzuty nieudzielenia pomocy Patrykowi G. znającemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu" - mówi prok. Agnieszka Hopek- Curyło, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.



"Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconego im występku. Dwoje z nich złożyło wyjaśnienia, natomiast najstarszy odmówił składania wyjaśnień" - zaznacza.



Zarzuty za nieudzielenie pomocy 27-latce, 27-latkowi i 36-latkowi grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Kluczowe okażą się zeznania pokrzywdzonego, kiedy pozwoli na to jego stan zdrowia.