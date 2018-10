Rzeszów: Maciej Noga ze stypendium króla Arabii Saudyjskiej

Student 3. roku studiów inżynierskich kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Rzeszowskim Maciej Noga otrzymał prestiżowe stypendium badawcze ufundowane przez króla Arabii Saudyjskiej na realizację projektu naukowego - poinformował w niedzielę PAP rzecznik Uniwersytetu Rzeszowskiego Maciej Ulita.

Jak wyjaśnił PAP dziekan kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Rzeszowskim dr hab. Maciej Wnuk projekt naukowy, którym zajmie się stypendysta dotyczy poszukiwania nowego rodzaju inhibitorów do hamowania aktywności białek, które mogą być zaangażowane w proces nowo tworzenia, czyli powstawanie nowotworów.



Projekt "Why it is so difficult to find potent drugs against cancer? - decoding the druggability of molecular target" będzie realizowany na Uniwersytecie Nauki i Techniki króla Abdullaha w Arabii Saudyjskiej (King Abdullah University of Science and Technology - KAUST) pod kierunkiem polskiego naukowca z zakresu biochemii białka dr Łukasza Jaremko.

Stypendium, które otrzymał student obejmuje m.in.: tysiąc USD miesięcznie, zakwaterowanie w akademiku, a także koszt podróży na uczelnię w Arabii Saudyjskiej i z powrotem do Polski, oraz ubezpieczenie.

Stypendium badawcze jest przewidziane na 6 miesięcy. W tym czasie student Maciej Noga będzie miał na macierzystej uczelni w Rzeszowie indywidualny tok studiów, aby móc realizować badania w Arabii Saudyjskiej.

King Abdullah University of Science and Technology jest prywatną interdyscyplinarną saudyjską uczelnią wyższą ufundowaną w 2009 roku przez króla Arabii Saudyjskiej - Abdullaha bin Abdulaziz Al Sauda.

Uczelnia zrzesza międzynarodowe środowisko kadry akademickiej oraz studentów, i oferuje kształcenie z zakresu nowych technologii. KAUST prowadzi też liczne programy badacze oraz szkoleniowe dla naukowców i studentów z całego świata.

W skład uczelni wchodzą trzy wydziały: Biological and Environmental Science and Engineering Division; Computer, Electrical, and Mathematical Science and Engineering; Physical Science and Engineering.

Kampus uniwersytetu jest położony w odległości 80 kilometrów od miejscowości Dżudda na wybrzeżu Morza Czerwonego. Zajmuje powierzchnię 36 kilometrów kwadratowych.