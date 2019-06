Sąd Okręgowy w Rzeszowie w sobotę uchylił w całości decyzję prezydenta miasta zakazującą drugiego Marszu Równości i 29 kontrmanifestacji. Wyrok nie jest prawomocny.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /© Panthermedia

Rzecznik prezydenta Rzeszowa Maciej Chłodnicki powiedział w sobotę po ogłoszeniu wyroku, że decyzja dot. ewentualnego odwołania od niego zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem orzeczenia.

Reklama

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc poinformował w miniony wtorek o zakazie organizacji m.in. Marszu Równości. Jego rzecznik wyjaśniał wówczas, że decyzja została podjęta kilka dni wcześniej, a na jej podjęcie wpłynęły względy bezpieczeństwa.

Z tych samych względów prezydent nie zezwolił również na 29 kontrmanifestacji, które zaplanowano na ten sam dzień - 22 czerwca br.

"Po konsultacjach z policją wiemy, że podczas marszu nie można byłoby zapewnić uczestnikom oraz mieszkańcom pełnego bezpieczeństwa" - mówił wówczas Chłodnicki.

Od decyzji prezydenta Rzeszowa zakazującej Marszu Równości w piątek odwołał się do sądu jego organizator. Do tego odwołania przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i w piśmie procesowym skierowanym do Sądu Okręgowego w Rzeszowie wniósł o uchylenie decyzji o zakazie manifestacji.