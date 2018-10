Rzeszów: Tak wygląda wnętrze sklepu po zawaleniu się sufitu

W niedzielę w Galerii Rzeszów w jednym ze sklepów odpadła część podwieszanego sufitu. Siedem osób zostało poszkodowanych, sześć trafiło do szpitala. Zdjęcie z miejsca zdarzenia za Państwową Strażą Pożarną publikuje RMF24.pl.

Zdjęcie Wnętrze sklepu po zawaleniu się sufitu /PSP /

"W sklepie na I piętrze galerii handlowej przy ul. Piłsudskiego w Rzeszowie oberwał się podwieszany sufit o wymiarach około 40 na 50 metrów. Siedem zostało poszkodowanych, z których sześcioro zostało przewiezionych do szpitala. Nie ma zagrożenia życia" - poinformowała Anna Klee z zespołu prasowego podkarpackiej policji.

Rzecznik podkarpackich strażaków mł. bryg. Marcin Betleja dodał, że w czasie zawalenia się sufitu w sklepie przebywało około 50 osób.



"Do zdarzenia doszło na terenie Szachownicy, sklepu, który sam sobie zbudował podwieszany sufit. Tak to jest w tym biznesie, że wynajmuje się przestrzeń, a później się ją zabudowuje. Trwa ustalanie faktów, co się dokładnie wydarzyło i dlaczego. Wszystkie tego typu zabudowy są odbierane przez nadzór budowlany, który dopuszcza do handlu pomieszczenia i wydaje zgodę na korzystanie z nich" - powiedział w rozmowie z rzeszowską "Gazetą Wyborczą" Mirosław Obarski, rzecznik prasowy Galerii Rzeszów.



Jak podaje gazeta, w lipcu tego roku w budynku galerii doszło do podobnego zdarzenia. Sufit spadł w części barowej kina. Nikomu nic się nie stało.