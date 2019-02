Do rzeszowskiego szpitala trafił mężczyzna w stanie głębokiej hipotermii. Nieprzytomnego 32-latka leżącego w samochodzie zauważyli strażnicy miejscy. Jak się okazało, mężczyzna spędził w pojeździe dwa dni.

Zdjęcie Sprawą zajmuje się policja /123RF/PICSEL

W piątek ok. godz. 8:00 funkcjonariusze Straży Miejskiej powiadomili policję o nieprzytomnym mężczyźnie znajdującym się w nissanie micra na parkingu przy Politechnice Rzeszowskiej.



Mężczyzna nie reagował na pukanie w szybę i nie dawał oznak życia. Policjantom udało się go wyciągnąć z pojazdu po wybiciu szyby w drzwiach auta.



Po przewiezieniu do szpitala stwierdzono, że jest w stanie głębokiej hipotermii. Temperatura jego ciała wynosiła 28 stopni.



Kiedy 32-latek odzyskał przytomność, okazało się, że w samochodzie spędził niemal dwa dni.



Policja wyklucza, aby mężczyzna padł ofiarą przestępstwa. O sprawie zawiadomiła jego rodzinę, które mieszka na terenie powiatu rzeszowskiego.