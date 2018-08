Zatrzymano poszukiwanego czterema listami gończymi i ENA

Policjanci z Leżajska (Podkarpackie) zatrzymali 35-latka poszukiwanego czterema listami gończymi i Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna od trzech lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości - poinformowała podkarpacka policja.

Zdjęcie Policja, zdjęcie ilustracyjne /Łukasz Solski /East News

Jak poinformowała w czwartek podkarpacka policja, mężczyzna został zatrzymany w jednym z domów na terenie powiatu leżajskiego. "35-latek był zaskoczony i nie spodziewał się zatrzymania" - podała policja.



Mężczyzna od trzech lat ukrywał się przed organami ścigania. Z policyjnych ustaleń wynikało, że mężczyzna ukrywał się za granicą, a ostatnio wrócił do Polski.



Reklama

Poszukiwany był czterema listami gończymi i Europejskim Nakazem Aresztowania, bo nie stawił się do więzienia, by odbyć wyrok za "kierowanie autem w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy".

Zatrzymany mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie ma do odbycia karę ok. pięciu lat pozbawienia wolności.