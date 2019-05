Bielsk Podlaski: Zaginęła matka z córką. Policja apeluje

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim (woj. podlaskie) poszukują 33-letniej Beaty Jakosz oraz jej 7-letniej córki Nelly. Zaginione po raz ostatni były widziane we wtorek 28 maja przed szkołą, do której uczęszczała 7-latka.

Zdjęcie Zaginiona Beata Jakosz i jej 7-letnia córka Nelly /Policja

Policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu matki z córką w środę 29 maja.

Jak podają funkcjonariusze, 33-letnia Beata Jakosz we wtorek 28 maja wyszła z pracy o godz. 14.00, a następnie udała się do szkoły podstawowej, skąd odebrała swoją 7-letnią córkę Nelly. Tam obie widziano po raz ostatni. Do chwili obecnej zaginione nie powróciły do miejsca zamieszkania, ani nie nawiązały kontaktu z rodziną.

Beata Jakosz ma 160 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała i ma proste, ciemne blond włosy. Jej znakami szczególnymi są tatuaże: na lewej stopie tatuaż z wizerunkiem pawiego pióra, a na lewym przedramieniu tatuaż z imieniem córki.

W dniu zaginięcia 33-latka miała na sobie jeansy i sportowe buty.

Policja apeluje do osób, które widziały zaginione lub mogą pomóc w ustaleniu miejsca ich pobytu. Można kontaktować się bezpośrednio z Komendą Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim pod numerem telefonu /85/ 831 03 12 lub z najbliższą jednostką policji, dzwoniąc na numer alarmowy 112.