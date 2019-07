Incydenty podczas Marszu Równości w Białymstoku. Policja apeluje do dziennikarzy

Podlaska policja zwróciła się w poniedziałek z prośbą do dziennikarzy, którzy rejestrowali przebieg sobotnich zgromadzeń w Białymstoku, o przekazywanie nagrań, na których zostały zarejestrowane przypadki łamania prawa. Ma to pomóc w ustaleniu sprawców ataków na uczestników Marszu Równości.

Zdjęcie I Marsz Równości w Białymstoku organizowany był przez Stowarzyszenie Tęczowy Białystok / Artur Reszko /PAP

Z prośbą do dziennikarzy zwrócił się rzecznik podlaskiej policji nadkomisarz Tomasz Krupa. Powiedział, że dziennikarze tego dnia byli w wielu miejscach i mogą mieć zarejestrowane różne zdarzenia. Może to - jak mówił - pomóc w ustaleniu sprawców.

Dziennikarze, którzy mają takie materiały, proszeni są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku lub Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Pierwszy Marsz Równości przeszedł ulicami Białegostoku w sobotę po południu. Przejście uczestników marszu kilkakrotnie próbowali zablokować kontrmanifestanci, policja musiała użyć gazu. W stronę uczestników rzucano kamieniami, petardami, jajkami i butelkami, wykrzykiwano też obraźliwe słowa.

Do tej pory policja zidentyfikowała i doprowadziła do komend ok. 30 osób, 25 bezpośrednio po marszu, kolejne - po opublikowaniu w niedzielę w internecie wizerunków podejrzanych. Kilka osób zgłosiło się na komendę samych, m.in. poszukiwany mężczyzna, który podejrzewany jest o pobicie 14-latka. Funkcjonariusze nadal analizują zgromadzony materiał i wizerunki kolejnych poszukiwanych osób będą publikowane na bieżąco.

