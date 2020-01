Jak przyjmować księdza? Parafia podaje dokładne wskazówki

Parafia św. Wojciecha w Białymstoku zamieściła na swojej stronie internetowej informacje dotyczące przyjmowania księdza po kolędzie. Znalazły się tam m.in. wskazówki, jak należy być ubranym. "Jeśli domownicy przyjmują boso kapłana - jest to wyraz najwyższej pogardy" - czytamy. Po fali krytyki wpis został jednak usunięty.

"Odmówienie kolędy kapłanowi jest wyrazem braku identyfikacji z Kościołem, co za tym idzie - wyrażeniem zgody - na odmówienie też jakiejkolwiek posługi duszpasterskiej" - można było przeczytać w instrukcji na stronie parafii św. Wojciecha w Białymstoku.

Znalazły się tam szczegółowe wytyczne, w jaki sposób należy przyjmować księdza. "O ile jest to możliwe, niech będą obecni w domu wszyscy domownicy - oczywiście w stroju wizytowym i w obuwiu, a nie w kapciach. Jeśli domownicy przyjmują boso kapłana - jest to wyraz najwyższej pogardy" - czytamy.

W komunikacie jest także mowa o zwierzętach.

"Zadbajmy też o psy. Niech wcześniej będą zamknięte w odpowiednich pomieszczeniach. Pies, który dotyka łapami komży księdza - nie jest wyrazem powitania, lecz wyrazem niedbalstwa ze strony gospodarzy" - podkeśla parafia. Apeluje także, aby "zatroszczyć się też o bezpieczeństwo księży". "Odprowadzajmy do sąsiadów. I podziękujmy za odwiedziny" - zachęca.



Parafia zwraca uwagę, że "są takie rodziny, które ciągle pożyczają krzyż i świece u sąsiadów, nie ma też kropidła, wody święconej". I podkreśla, że "księża nie będą nosili ze sobą kropideł, jak też i wody święconej".

Parafia apeluje również o to, by "podtrzymywać stary, piękny zwyczaj, kiedy to przed dom lub mieszkanie wychodził na spotkanie kapłana - gospodarz, czyli głowa rodziny".



Te wszystkie wskazówki znalazły się na stronie internetowej parafii, potem jednak zostały z niej usunięte.