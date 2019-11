Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łomży poszukują Mileny Paliwody. 27-latka zaginęła 4 listopada.

Zdjęcie Zdjęcie zaginionej /Policja

27-letnia mieszkanka Łomży 4 listopada ok. godz. 19 wyszła z miejsca zamieszkania i do tej pory nie wróciła ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Bliscy i policja proszą o pomoc w jej odnalezieniu.



Milena Paliwoda mierzy 160 cm, jest otyłej budowy ciała, ma kasztanowe włosy do ramion i zielone oczy. Jej znakami szczególnymi jest brak trzech zębów oraz blizna na czole.



W dniu zaginięcia ubrana była w czarną bluzę z białym emblematem i góralskie kapcie - informuje policja.





Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 27-latki proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Łomży pod nr tel.: (86) 474 12 43, (86) 474 12 12 lub 112.