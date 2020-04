Martwe ptaki koło Drohiczyna. PTOP: Mogły zostać otrute

Mieszkaniec Drohiczyna (woj. podlaskie) znalazł na polu martwe ptaki. Jak poinformowało Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP) - najprawdopodobniej zostały one otrute. "Po przeprowadzeniu sekcji dowiemy się czym dokładnie. Będziemy przyglądać się tej sprawie i temu miejscu" - napisano w komunikacie na Facebooku.

Zdjęcie "Obok gniazdo. W tym roku pozostanie bez lęgu" - napisało PTOP pod zdjęciem martwego bociana; Zdj. ilustracyjne /Michal Kosc / AGENCJA WSCHOD /Reporter

"Otruty bielik, bocian i 11 kruków nad Bugiem koło Drohiczyna. (...) Potwierdziły się nasze najgorsze obawy: ktoś truje ptaki! Po przeprowadzeniu sekcji dowiemy się czym dokładnie. Będziemy przyglądać się tej sprawie i temu miejscu! Powiadomiliśmy o tym zdarzeniu urząd gminy i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska" - czytamy na Facebooku Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

W komunikacie podkreślono także, że po otrzymaniu wyników zleconych badań toksykologicznych, PTOP poinformuje także policję.



"Pewności jeszcze nie mamy. (...) Natomiast ułożenie tych ptaków i ogromna liczba gatunków, które żywią się padliną, wskazują na to, że są to ofiary zatrucia" - powiedział w rozmowie z "Radiem Białystok" Adam Zbyryt z białostockiego oddziału PTOP. "To, co tam się dzieje, to nie jest czynnik naturalny" - podkreślił.

Zbyryt wspomniał także w "Radiu Białystok", że być może to nie jest pojedynczy incydent, a "długotrwały i zorganizowany proceder". Powołał się na informację od jednego z mieszkańców tamtego terenu, który po przeczytaniu tej wiadomości w internecie, napisał do niego, że już w 2018 roku znalazł kilka martwych kruków. Mężczyzna miał też wspomnieć o zatruciu psa sąsiadki.



Jak podaje Polsat News, wyniki badań toksykologicznych martwych ptaków mogą być znane już w przyszłym tygodniu.