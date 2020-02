Na Suwalszczyźnie policzono zimujące nietoperze

Pracownicy Suwalskiego Parku Krajobrazowego (woj. podlaskie) zakończyli liczenie nietoperzy, które obecnie zimują na Suwalszczyźnie. Doliczyli się 194 osobników. Ssaki te hibernują w dwudziestu piwniczkach, o które od lat dbają miłośnicy nietoperzy.

"Podawane przez nas dane są wynikiem zliczenia tych zwierząt w wytypowanych 20 piwniczkach. Liczby nietoperzy zimujących na terenie parku nie jesteśmy w stanie ostatecznie określić. W tym roku jest ciepło, więc niektóre dalej mogą przebywać np. na strychach i poddaszach" - poinformowała dyrektor SPK Teresa Świerubska.

Od 2012 roku liczba nietoperzy rosła, a od kilku lat oscyluje wokół 200 sztuk.

Zima jest krytycznym okresem w życiu nietoperzy, ponieważ będące ich pożywieniem owady, są przez kilka miesięcy nieaktywne. By przetrwać do wiosny, ssaki te zapadają w stan hibernacji. Dzięki obniżeniu temperatury ciała o ponad 30 st. C i znacznemu spowolnieniu czynności życiowych, mogą przeżyć, korzystając jedynie z podskórnych zapasów tłuszczu. Dlatego właśnie zima jest też najlepszym momentem, na sprawdzenie liczby osobników zamieszkujących tereny naszego kraju.

Łagodna zima nie sprzyja hibernacji?

W parku zaobserwowano pięć gatunków hibernujących nietoperzy: gacek brunatny, mopek, nocek rudy, mroczek pozłocisty i nocek Natterera. Najliczniejszy jest nocek rudy, którego doliczono się 93 osobników, a najrzadszy nocek Natterera - 14 osobników. Pracownicy parku weszli do piwniczek również po to, by sprawdzić, w jakim stanie są nietoperze. W tym roku na Suwalszczyźnie nie ma zimy. W ciągu dnia, temperatura powietrza jest dodatnia, dlatego istniała obawa, że nietoperze nie zapadły w stan hibernacji.

"Obawialiśmy się tej pogody, ale okazało się, że większość tych ssaków jest jednak w stanie hibernacji. Zdarzało się, że pojedyncze sztuki były aktywne, gdy wchodziliśmy do piwniczek " - powiedziała Świerubska. SPK od kilkunastu lat prowadzi badania nad nietoperzami przebywającymi na tym terenie.

Suwalski Park Krajobrazowy i Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego "Kraina Hańczy" wyremontowało w tym czasie kilkanaście piwniczek. Pracownicy tych instytucji rozwiesili także ponad 50 budek, w których ssaki te przebywają latem. Dyrektor parku dodała, że od lat miłośnicy nietoperzy dbają o to, by piwniczki spełniały wymogi do bytowania tych ssaków.

Inne gatunki nietoperzy występujące w Polsce

Na terenie parku występują także nietoperze z takich gatunków jak nocek łydkowłosy, karlik większy, borowiec wielki, nocek Brandta i mroczek późny. Część z nich bytuje tylko latem. Przed zimą odlatują.

W okolicach Jeleniewa koło Suwałk latem przylatuje i osiedla się jedna z największych w Polsce kolonii nocka łydkowłosego (zagrożonego wyginięciem i rzadko spotykanego w Polsce nietoperza).

W naszym kraju występuje 25 gatunków nietoperzy, wszystkie objęte są ochroną prawną.