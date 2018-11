Podlaskie: Były burmistrz Sokółki i prezesi klubu Sokół Sokółka z zarzutami prokuratorskimi

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach (Podlaskie) postawiła byłemu burmistrzowi Stanisławowi M. zarzut przysporzenia korzyści majątkowej klubowi piłkarskiemu Sokół Sokółka, zaś prezesom klubu zarzuty wyłudzenia dotacji z kasy miejskiej w Sokółce.

Zdjęcie Sprawa dotyczy lat 2008-2012; zdj. ilustracyjne /© Panthermedia

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Ryszard Tomkiewicz, policja zatrzymała w środę byłego burmistrza Sokółki Stanisława M. i trzech prezesów klubu: Macieja G., Tomasza G, i Zdzisława S. Zatrzymanie miało związek z wyłudzeniem z kasy miejskiej w Sokółce 680 tys. zł dotacji dla klubu.

Sprawa dotyczy lat 2008-2012. Burmistrzem Sokółki był wtedy Stanisław M.

"Klub składał wnioski o dotacje, chociaż one mu się nie należały. Wnioski zawierały nierzetelne i nieprawdziwe dane oraz dokumenty. W innych przypadkach klub deklarował środki własne na realizację dotacji, ale rzeczywiście ich nie posiadał" - powiedział PAP Tomkiewicz.

Prokuratura postawiła trzem prezesom zarzuty wyłudzenia dotacji, za co grozi do 8 lat więzienia. Zarządowi klubu w wyłudzaniu pieniędzy pomagał jeden z piłkarzy, który fałszował dokumenty. Grozi mu za to 5 lat więzienia.

Z kolei ówczesny burmistrz - według prokuratury - chcąc przysporzyć korzyści majątkowej klubowi i tym osobom, zatwierdzał wnioski o dotacje. Decyzje burmistrza nie były opiniowane przez radnych i odpowiednie komisje rady miejskiej. Byłemu burmistrzowi grozi do 10 lat więzienia.

Prokuratura zastosowała wobec podejrzanych poręczenia majątkowe od 10 do 20 tys. zł, zakaz opuszczania kraju i zajęcie majątku do wymierzenia kary przez sąd.

Według prokuratury sprawa jest rozwojowa, a kwota wyłudzenia może wzrosnąć nawet do 1,2 mln zł.

Klub Sokół 1946 Sokółka powstał w 1946 roku. Obecnie zespół piłkarski gra w klasie okręgowej województwa podlaskiego.