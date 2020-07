Mimo reanimacji, zmarł mężczyzna wyłowiony w niedzielę po południu (26 lipca) z rzeki Narew na plaży miejskiej w Łomży - podała podlaska policja. Wcześniej, z Narwi w okolicach wsi Jednaczewo, wyłowiono zwłoki innego mężczyzny.

Do zdarzenia w Łomży doszło po godz. 17.00. Do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Łomży wpłynęła informacja o tym, że z Narwi, w rejonie mostu, przy plaży miejskiej w Łomży wyciągnięto mężczyznę. Na miejsce przybyło pogotowie, policja. Mężczyznę reanimowano, jednak nie udało się go uratować - poinformowała Edyta Wilczyńska z zespołu prasowego podlaskiej policji.

Wcześniej, zwłoki innego mężczyzny wyłowiono z Narwi w okolicach wsi Jednaczewo.

Trwa wyjaśnianie okoliczności obu zdarzeń. Policja wykonuje wszystkie czynności w obu sprawach pod nadzorem prokuratury.

Policja apeluje do mieszkańców, do osób odpoczywających nad wodą o zachowanie szczególnej ostrożności i "zdrowy rozsądek".