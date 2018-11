Zarzut popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletniego w wieku poniżej 15 lat- postawiła Prokuratura Okręgowa w Łomży byłemu proboszczowi parafii katolickiej w Grądach-Woniecku. Śledztwo trwa, podejrzany ma m.in. zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym.

O zarzutach poinformowała w opublikowanym komunikacie łomżyńska prokuratura okręgowa. Wynika z niego, że były proboszcz parafii w Grądach-Woniecku podejrzany jest o to, że w tej miejscowości, w nieokreślonym czasie w latach 2009-2013, "działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru" kilkakrotnie doprowadził małoletniego poniżej lat 15 do "poddania się innym czynnościom seksualnym" i prezentował mu wykonanie innej czynności seksualnej.



Kolejny zarzut dotyczy sytuacji, w której ten sam małoletni został doprowadzony do poddania się innym czynnościom seksualnym, za które "udzielono korzyści majątkowej". Duchowny podejrzany jest też o rozpijanie małoletniego. Po postawieniu zarzutów ksiądz złożył wyjaśnienia, które w śledztwie będą weryfikowane.

Śledczy zastosowali wobec niego tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze: zakaz opuszczania kraju, dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz z zakazem organizowania spotkań z udziałem małoletnich i uczestniczenia w takich spotkaniach.

Śledztwo wszczęto po zgłoszeniu samego pokrzywdzonego. Bliższych szczegółów sprawy prokuratura nie podaje.

"Watykańska Kongregacja Doktryny Wiary wskaże rozwiązanie"

W połowie października kuria diecezjalna w Łomży (w tej diecezji leży parafia Grądy-Woniecko) informowała w komunikacie, że do delegata biskupa łomżyńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży wpłynęło zgłoszenie dotyczące proboszcza tej parafii. Kuria poinformowała wówczas m.in., że duchowny zrezygnował z urzędu proboszcza i że rezygnacja została przyjęta.

Diecezja wyjaśnia sprawę. Jak podano w komunikacie "została rozpoczęta procedura przewidziana właściwymi dokumentami Kościoła". Rzecznik kurii diecezjalnej w Łomży ks. Jan Krupka powiedział w piątek PAP, że - zgodnie z tymi wytycznymi - sprawę, wszystkie jej okoliczności, rozpoznaje delegat, który później przedstawia sprawozdanie biskupowi, a ten zobowiązany jest powiadomić o tym Watykan.

Ks. Krupka dodał, że to watykańska Kongregacja Doktryny Wiary wskaże rozwiązanie. Dodał, że procedura trwa, nie potrafił powiedzieć konkretnie, na jakim jest etapie.