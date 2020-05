W Sądzie Okręgowym w Łomży rozpoczął się w piątek (29 maja) proces matki oskarżonej o zabójstwo nowo narodzonego dziecka. Do zbrodni doszło na początku lipca 2019 roku. Według śledczych, kobieta działała z zamiarem bezpośrednim zabójstwa.

Proces odbywa się z wyłączeniem jawności ze względu na charakter sprawy - poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Łomży sędzia Jan Leszczewski. Dodał, że w piątek wyjaśnienia składała oskarżona; rozpoczęło się też przesłuchanie świadków. Przesłuchania kolejnych mają być kontynuowane w drugiej połowie czerwca.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Łomży w pierwszym tygodniu lipca ubiegłego roku. Jak wynika z informacji przekazywanych wtedy przez lokalne media, rodzina miała nie wiedzieć o ukrywanej ciąży, a policję zawiadomił lekarz, do którego zgłosiła się kobieta. Mówił o pacjentce po porodzie, ale bez dziecka.

Zwłoki noworodka odkryto w pojemniku w ogrodzie na posesji w jednej z miejscowości położonych w gminie Zbójna. Pierwsze przypuszczenia co do okoliczności śmierci wskazywały na to, że po porodzie dziecko zostało porzucone i pozostawione bez opieki, wskutek czego zmarło. Ostatecznie jednak prokuratura uznała, że są podstawy do zarzutu zabójstwa.

Matce grozi dożywocie

Prokuratura informowała, że dowody zebrane w śledztwie wskazują, że oskarżona bezpośrednio po porodzie "spowodowała uraz okolicy potylicznej, a następnie ukryła dziecko, pozostawiając je bez należytej opieki, w następstwie czego doszło do jego zgonu".

Oskarżonej grozi nawet dożywocie. Od zatrzymania kobieta jest tymczasowo aresztowana. W śledztwie składała wyjaśnienia, do zarzutów nie przyznaje się. Badana była przez biegłych, którzy ocenili, iż w tym przypadku nie można mówić o zabójstwie dziecka przez matkę w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu. Byłaby to kwalifikacja łagodniejsza dla oskarżonej, bo grozi za to od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.