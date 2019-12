Podlascy policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci dwóch kobiet w miejscowości Osipy-Zakrzywizna k. Wysokiego Mazowieckiego - poinformowała podlaska policja. Szczegółów nie podaje.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / Adam Staśkiewicz /East News

W sobotę wieczorem rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa przekazał krótki komunikat: "Z informacji, jakie dotarły do policjantów dzisiaj po godz. 14, wynika, że mężczyzna po powrocie do domu odnalazł ciała swojej żony i córki".



Policja nie precyzuje, co mogło być przyczyną zgonu dwóch kobiet.



"Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszelkie okoliczności tego zdarzenia" - dodał Krupa.



Poinformował też, że mężczyźnie zapewniono pomoc psychologa.