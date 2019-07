Zarzut zabójstwa swojego nowo narodzonego dziecka usłyszała kobieta z gminy Zbójna (woj. podlaskie) - poinformowała w środę prowadząca śledztwo w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Łomży. Czynności procesowe, ze względu na stan zdrowia kobiety, odbyły się w miejscowym szpitalu.

Jak informuje prokuratura w komunikacie, z ustaleń śledztwa wynika, iż kobieta "dokonała zabójstwa swego nowo narodzonego dziecka poprzez spowodowanie urazu czaszkowo-mózgowego okolicy potylicznej z krwawieniem podtwardówkowym i stłuczeniem mózgu, a następnie ukryła dziecko, pozostawiając je bez należytej opieki, w następstwie czego doszło do jego zgonu".

Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa, za co grozi od ośmiu lat pozbawienia wolności do dożywocia.

Zwłoki dziecka w ogrodzie

Do zbrodni miało dojść na początku lipca. Zwłoki noworodka odkryto w ogrodzie przy posesji w jednej z miejscowości w gminie Zbójna. Jak wynika z informacji przekazywanych wcześniej przez lokalne media, rodzina kobiety miała nie wiedzieć o jej ciąży. Podawano też, że to lekarz, do którego zgłosiła się kobieta, zawiadomił, iż ma pacjentkę po porodzie, ale bez dziecka.

Kobieta obecnie jest w szpitalu. Tam też zostały przeprowadzone czynności prokuratorskie.

Prokuratura nie informuje, czy kobieta przyznała się do zarzucanych jej czynów.