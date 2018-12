6-letnia dziewczynka została ranna w zderzeniu czterech samochodów na Podlasiu. Pierwsze auto uderzyło w łosia, a kolejne wpadały na siebie.

Zdjęcie Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Zalesiany w powiecie białostockim (zdjęcie ilustracyjne) /123RF/PICSEL

Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Zalesiany w powiecie białostockim.



Doszło do kolizji osobówki z łosiem. W zdarzeniu brały udział cztery pojazdy. Została ranna jedna osoba - pasażerka pojazdu. To 6-letnia dziewczynka - powiedział aspirant sztabowy Piotr Skrzeczko z podlaskiej straży pożarnej.

