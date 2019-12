Wiceprezydent Łomży wystąpił z PiS

Wiceprezydent Łomży (woj. podlaskie) Andrzej Stypułkowski poinformował w piątek, że zrezygnował z członkostwa w PiS. Jak wyjaśnił, powodem rezygnacji są wydarzenia związane z oświadczeniem pełnomocnika regionalnego PiS w Podlaskiem Dariusza Piontkowskiego oraz działania klubu PiS w Radzie Miasta Łomży.

Zdjęcie W ratuszu w Łomży (na zdjęciu) trwają przepychanki /Marek Maliszewski /East News

Stypułkowski jest jednym z dwóch wiceprezydentów Łomży, pełni to stanowisko od lutego 2019 r.

Prezydentem Łomży drugą kadencję jest Mariusz Chrzanowski, skreślony w 2018 r. z listy członków Prawa i Sprawiedliwości. Chrzanowski wystartował w wyborach samorządowych w 2018 r. z własnego komitetu i te wybory wygrał. Większość w radzie miasta Łomży miał PiS, ale w ostatnich dniach radni klubu PiS oświadczyli, że przechodzą do opozycji (jeden z radnych wystąpił z klubu PiS). Radni PiS poinformowali wtedy, że nie popierają projektu budżetu miasta na 2020 r. przygotowanego przez prezydenta.

Wiceprezydent Andrzej Stypułkowski, poinformował w piątkowym komunikacie, że powodem rezygnacji z członkostwa w PiS są ostatnie wydarzenia związane z oświadczeniem pełnomocnika regionalnego PiS w Podlaskiem, szefa MEN Dariusza Piontkowskiego, oraz działania klubu PiS w Radzie Miasta Łomży. Piontkowski oświadczył w ostatnich dniach, odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi Stypułkowskiego, że jego kandydatura na wiceprezydenta Łomży "nie była formalnie desygnowana" przez władze statutowe PiS, choć były - co przyznał - rozmowy na ten temat, ale - jak podkreślił - "zakończyły się one niepowodzeniem".

"Współpraca pana Andrzeja Stypułkowskiego z prezydentem Łomży Mariuszem Chrzanowskim jest jego osobistym wyborem i nie oznaczała oraz nie oznacza istnienia koalicji łączącej komitet skupiony wokół Mariusza Chrzanowskiego oraz Prawa i Sprawiedliwości" - oświadczył 17 grudnia Piontkowski.

Stypułkowski poinformował w komunikacie dla mediów, że negocjacje na temat jego kandydatury na wiceprezydenta były prowadzone od początku 2019 r. z pełnomocnikiem do spraw wyborczych PiS Krzysztofem Sobolewskim oraz poprzednim pełnomocnikiem PiS w regionie Krzysztofem Jurgielem, który zaakceptował ten wybór. Dodał, że Piontkowski został pełnomocnikiem okręgowym PiS po tych ustaleniach.

Stypułkowski uważa również, że radni PiS w łomżyńskiej radzie nie poparli projektu budżetu "w odwecie za utracone wcześniej stanowiska w komisjach Rady Miejskiej".

Po wyborach samorządowych jesienią 2018 r. w 23-osobowej Radzie Miejskiej Łomży osiem mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, sześć - komitet Mariusza Chrzanowskiego, po cztery Koalicja Obywatelska i komitet Przyjazna Łomża, jeden - Bezpartyjni Samorządowcy.