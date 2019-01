Zaginęła 14-letnia Natalia z Białegostoku

Policjanci z Białegostoku poszukują zaginionej 14-letniej Natalii Romanik.

Zdjęcie Policja poszukuje 14-letniej Natalii /Policja /

Dziewczyna wyszła z domu 31 grudnia 2018 r., mówiąc, że idzie na sylwestra do koleżanki do Wasilkowa (woj. podlaskie). Do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania, ani nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Dziewczyna w dniu zaginięcia była ubrana w czarną kurtkę do pasa z kapturem, czarne, dżinsowe spodnie, czarne buty zimowe na obcasie i jasny szalik.

14-latka ma koło 160-165 cm wzrostu, jest szczupłej budowa ciała, waży około 45 kg. Ma długie włosy koloru ciemny blond.

Policja prosi wszystkie osoby, które widziały zaginioną lub mogą pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu, o kontakt z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku pod numerem telefonu 85 6702190 bądź z najbliższą jednostką policji, dzwoniąc na numer alarmowy 112.