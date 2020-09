Przedstawiciele Solidarnej Polski deklarowali też, że zagłosują przeciw projektowi tzw. ustawy covidowej. Jest w niej zawarty zapis, mówiący o wyłączeniu odpowiedzialności urzędników za łamanie prawa podczas działań związanych z pandemią koronawirusa.





Politycy PiS zaprzeczają jednak, by ustawa ta przyczyniła się do kryzysu w koalicji.

- Nie chodzi o tę ustawę. Słyszę z przykrością, jak koledzy z Solidarnej Polski próbują szukać pretekstu usprawiedliwiającego to, co się wydarzyło, usprawiedliwiającego ich zachowanie. Niestety, stają ręka w rękę z naszymi konkurentami z Platformy, z PSL-u i SLD, bo to jest ten sam język, to samo nazewnictwo -

mówił w Polsat News wicerzecznik PiS Radosław Fogiel

