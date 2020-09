- Jesteśmy gotowi do wyborów - zapewnił w poniedziałek przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka na konferencji w Poznaniu. - Na dzisiaj wydaje mi się, że wyborów nie będzie i że Jarosław Kaczyński powyciąga część ludzi z Solidarnej Polski albo upokorzy Zbigniewa Ziobrę na tyle, że on wróci do rządu - podkreślił.



Szłapka ocenił też, że "prawdopodobieństwo, iż Ziobro zostanie odwołany, jest bardzo duże" oraz że minister sprawiedliwości jest "w naprawdę dużym stresie".