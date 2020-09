"Absolutne mistrzostwo świata w rzecznikowaniu: Ustaliliśmy coś, powiemy o tym kiedyś. No musicie przyznać, że jesteście usatysfakcjonowani" - to z kolei reakcjana wpis rzeczniczki PiS.

- Mamy do czynienia z najpoważniejszym kryzysem, jaki przechodzi Zjednoczona Prawica od czasu wyborów w 2015 r. (...) Lepiej żeby to zostało już teraz przecięte, tak czytam wpis rzeczniczki PiS. Przeciąganie liny nie ma sensu - komentuje ostatnie wydarzenia na antenie Polsat News Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów .

pytana w Pucku o obecną sytuację w Zjednoczonej Prawicy powiedziała, że "obserwując dzisiaj i wczoraj, to co się dzieje na scenie politycznej Zjednoczonej Prawicy, wydaje się, że sytuacja jest trudna, ale prezes Kaczyński doskonale wie, co robi, że miał ten plan".

"Tysiące partyjnych nominatów, zapakowanych do urzędów i państwowych spółek, ze strachem śledzi kolejne konferencje prasowe Zjednoczonej Prawicy. To dla nich ważniejsze niż analiza rekordowego deficytu budżetowego, rosnącej liczby zakażeń, czy fatalnych wskaźników gospodarczych" - pisze na Twitterze były przewodniczący PO Grzegorz Schetyna .