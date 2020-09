pytana w Pucku o obecną sytuację w Zjednoczonej Prawicy powiedziała, że "obserwując dzisiaj i wczoraj, to co się dzieje na scenie politycznej Zjednoczonej Prawicy, wydaje się, że sytuacja jest trudna, ale prezes Kaczyński doskonale wie, co robi, że miał ten plan".

"Tysiące partyjnych nominatów, zapakowanych do urzędów i państwowych spółek, ze strachem śledzi kolejne konferencje prasowe Zjednoczonej Prawicy. To dla nich ważniejsze niż analiza rekordowego deficytu budżetowego, rosnącej liczby zakażeń, czy fatalnych wskaźników gospodarczych" - pisze na Twitterze były przewodniczący PO Grzegorz Schetyna .