Prezes Kaczyński poinformował o konsekwencjach sprzeciwienia się jego woli. Są więc one dla mnie oczywiste, zapewne wiąże się z tym i utrata funkcji ministra. Świat się na tym nie kończy - stwierdził Ardanowski.

- Prezes Kaczyński poinformował o konsekwencjach sprzeciwienia się jego woli. Są więc one dla mnie oczywiste, zapewne wiąże się z tym i utrata funkcji ministra. Świat się na tym nie kończy - stwierdził Ardanowski.

Budynek na Nowogrodzkiej został otoczony taśmą, pilnuje go policja.

Na opozycji trwa spór o to, jak reagować na kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Wniosek o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry wywołał sporo emocji. Więcej w tekście naszego reportera Łukasza Szpyrki.

"Liderzy Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie wniosku o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W normalnych warunkach taka inicjatywa nikogo by nie zdziwiła. Różnica polega na tym, że w ostatnim czasie trwa ostry spór na linii Ziobro-Jarosław Kaczyński, a paradoksalnie wniosek Koalicji Obywatelskiej może pomóc w jego załagodzeniu" - pisze Łukasz Szpyrka z Interii.

"Liderzy Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie wniosku o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W normalnych warunkach taka inicjatywa nikogo by nie zdziwiła. Różnica polega na tym, że w ostatnim czasie trwa ostry spór na linii Ziobro-Jarosław Kaczyński, a paradoksalnie wniosek Koalicji Obywatelskiej może pomóc w jego załagodzeniu" - pisze Łukasz Szpyrka z Interii.