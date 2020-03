100-lecie urodzin Jana Pawła II. Przełożono pielgrzymkę

Przełożona na późniejszy termin została pielgrzymka do Rzymu na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II z 17 maja oraz II Narodowa Pielgrzymka do Dachau z 29 kwietnia na inną datę - poinformował PAP we wtorek rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Zdjęcie Jan Paweł II /Wojtek Laski /East News

Dodał, że obecnie trwają rozmowy ze Stolicą Apostolską i Episkopatem Niemiec w celu wyznaczenia nowych terminów tych pielgrzymek.

"Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wiernych w sytuacji zagrożenia epidemicznego, Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski, obradująca 12 marca br., postanowiła przełożyć datę pielgrzymki do Rzymu z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II z 17 maja na późniejszy czas. Obecnie Konferencja Episkopatu Polski jest w kontakcie ze Stolicą Apostolską i oczekuje wyznaczenia nowej daty celebracji Mszy Świętej pod przewodnictwem Papieża Franciszka z tej okazji" - powiedział rzecznik KEP.

Dodał, że Rada Stała podjęła również decyzję o przełożeniu II Narodowej Pielgrzymki Duchowieństwa do Dachau z 29 kwietnia na inną datę, która zostanie podana w późniejszym terminie, po uzgodnieniu z Konferencją Episkopatu Niemiec.