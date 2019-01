Pod hasłem "Odnowi oblicze ziemi" w niedzielę w południe wyruszył Traktem Królewskim - z placu Zamkowego na pl. Piłsudskiego - 11. Orszak Trzech Króli. Podobne przejdą ulicami 752 miejscowości w kraju i 22 poza granicami Polski.

Zdjęcie Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz podczas mszy św. poprzedzającej Orszak Trzech Króli / Tomasz Gzell /PAP

Wymarsz Orszaku poprzedziła msza św., odprawiona w archikatedrze warszawskiej św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza.

Przed mszą św. kard. Nycz odznaczył 28 osób medalami "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej". Wśród nagrodzonych znalazła się prof. Krystyna Szostek-Radkowa, wybitna śpiewaczka operowa związana z duszpasterstwem środowisk twórczych.

O godz. 12.00 na Placu Zamkowym uczestnicy Orszaku obejrzeli na telebimach transmisję modlitwy "Anioł Pański" z Watykanu, podczas której papież Franciszek pozdrowił uczestników orszaków z Polski. Po modlitwie kard. Nycz rozpoczął Warszawski orszak, mówiąc: "Idźmy w pokoju, niech gwiazda betlejemska prowadzi nas do stajenki".

Barwny pochód ma przejść Traktem Królewskim na pl. Piłsudskiego, gdzie ustawiona została stajenka. Prowadzą go trzej królowie - Kacper, Melchior i Baltazar, symbolizujący trzy kontynenty - Europę, Azję i Afrykę. Imprezie towarzyszy zbiórka pieniędzy pod hasłem "Podaruj dzieciom wakacje", z której dochód zostanie przeznaczony na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

Organizatorem orszaku jest Fundacja Orszak Trzech Króli. Inicjatywa zorganizowania ulicznych jasełek powstała w 2008 r. w prowadzonej przez Stowarzyszenie "Sternik" szkole "Żagle".

Kościół katolicki 6 stycznia obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Uroczystość Trzech Króli obchodzona jest także jako dzień misyjny. Od 2011 r. 6 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Według Ewangelii św. Mateusza, za panowania w Judei króla Heroda do Betlejem przybyli ze Wschodu mędrcy, gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się król żydowski. Mędrców w średniowieczu zaczęto nazywać Trzema Królami i nazwa ta przetrwała do czasów obecnych. Ich imiona pojawiły się dopiero w VIII w. W XII w. Kacpra, Melchiora i Baltazara uznano za przedstawicieli Europy, Azji i Afryki. Relikwie mędrców przechowywane są do dziś w Kolonii w Niemczech.

Iwona Żurek, Stanisław Karnacewicz