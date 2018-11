12 listopada. Szpitale i przychodnie działają normalnie?

12 listopada świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej powinny być udzielane według zaplanowanych wcześniej na ten dzień zgłoszeń – przypomina Ministerstwo Zdrowia.

Zdjęcie 12 listopada świadczenia szpitalne i ambulatoryjne według zaplanowanych zgłoszeń /Piotr Kamionka /Reporter

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ustawa (...) o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (...) wymaga, by 12 listopada 2018 r. świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (...) były udzielane według planu" - wskazał w swojej informacji resort.

Ministerstwo Zdrowia podnosi, że w celu udzielania tych świadczeń świadczeniodawcy powinni zapewnić 12 listopada 2018 r. pracę wszystkich osób, które są do tego niezbędne, np. rejestracji w poradni, ale niekoniecznie całego pionu administracyjnego czy kadrowego, jeżeli nie jest on konieczny do nieprzerwanego udzielania świadczeń w tym dniu.

MZ akcentuje, że 12 listopada nie pracują świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie mają umów z Narodowym Funduszem Zdrowia (tzw. prywatne), jak również Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub stacje sanitarno-epidemiologiczne. Jeśli poradnia jest jednocześnie poradnią POZ i poradnią specjalistyczną, to pracuje w zakresie świadczeń specjalistycznych.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

MZ wskazało, że 12 listopada otwarte będą apteki dyżurne - tak jak w niedziele i święta oraz w inne dni ustawowo wolne od pracy.