Sąd rejonowy w Giżycku 12 sierpnia ogłosi wyrok w sprawie pochówku szczątków Piotra Woźniaka-Staraka na prywatnej posesji w Fuledzie pod Giżyckiem. Policja wniosła o ukaranie mandatem w wysokości 500 zł obwinionego o to Mirosława S. - brata matki zmarłego, ale obwiniony nie przyznał się do winy i chce uniewinnienia - przekazał rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

Zdjęcie Pogrzeb Piotra Woźniaka-Staraka /PAWEL SKRABA/AGENCJA SE /East News

Sędzia Dąbrowski-Żegalski poinformował, że we wtorek sąd w Giżycku przeprowadził rozprawę Mirosława S., który został obwiniony o to, że przed rokiem doprowadził do pochowania urny ze szczątkami Piotra Woźniaka-Staraka na prywatnej posesji w Fuledzie pod Giżyckiem. Polskie prawo mówi, że pochówków można dokonywać wyłącznie na cmentarzach.

Obwiniony Mirosław S. jest bratem matki zmarłego, dostał pełnomocnictwo rodziny do przeprowadzenia pochówku Piotra Woźniaka-Staraka. W zarzucie policja napisała, że Mirosław S. "dobrowolnie zobowiązał się do pochówku szczątek pochodzących ze spopielenie zwłok Piotra Woźniaka-Staraka i dokonał pochówku tych szczątek w grobie murowanym wbrew obowiązującym przepisom".

Działka, na której pochowano prochy, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego była przeznaczona pod usługi sportowe i rekreacyjne. Miejsca do pochówku na terenie gminy Giżycko są wyznaczone gdzie indziej.

"Obwiniony nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia" - powiedział rzecznik sądu.

Po wyjaśnieniach Mirosława S. sąd przesłuchał w charakterze świadków inspektora nadzoru budowlanego z Giżycka, który kontrolował miejsce pochówku oraz biegłego z zakresu budownictwa. Po tych czynnościach sąd zamknął postępowanie dowodowe i wysłuchał mów końcowych.

"Policja wniosła o ukaranie Mirosława S. grzywną w wysokości 500 zł, obrońca i obwiniony prosili o uniewinnienie" - poinformował sędzia Dąbrowski-Żeglaski.

Sąd odroczył wydanie wyroku do 12 sierpnia do godz. 12.