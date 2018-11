14 potwierdzonych przypadków odry w Warszawie i okolicach

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie poinformował, że do wczorajszego wieczoru stwierdzono dziesięć zachorowań na odrę dzieci i osób dorosłych w Pruszkowie, jedno potwierdzone zachorowanie na odrę polskiego dziecka w Piastowie oraz dwa potwierdzone zachorowania dzieci ukraińskich w Nadarzynie. Ponadto jest jedno potwierdzone zachorowanie na odrę osoby dorosłej w Warszawie, co daje w sumie 14 potwierdzonych zachorowań na odrę w Warszawie i okolicach.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

W powiecie pruszkowskim zachorowania wystąpiły przede wszystkim wśród dzieci; najmłodsi pacjenci są w wieku dwóch lat, najstarsza z osób, które zachorowały, ma lat 36. Wśród chorych jest dwoje dzieci pochodzenia ukraińskiego; pozostali, to obywatele polscy- sześcioro dzieci uczęszcza do jednej szkoły podstawowej w Pruszkowie.



Jeśli chodzi o podejrzenia zachorowań, to jest jedno podejrzenie zachorowania w Nadarzynie u dziecka narodowości polskiej oraz jedno podejrzenie zachorowania w Pruszkowie - to osoba dorosła narodowości polskiej. Inspektorzy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie próbują dotrzeć do wszystkich osób, które miały kontakt chorymi, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ogniska.



Ponadto Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie poinformował o jednym przypadku podejrzenia wystąpienia zachorowania na odrę u dziecka.



Reklama

Daje to w sumie trzy przypadki podejrzenia zachorowania na odrę w Warszawie i okolicach.