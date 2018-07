23-letni Adrian choruje na postępujący zanik mięśni. Od siedmiu lat nie wstaje z łóżka i oddycha za pomocą respiratora. Choroba cały czas postępuje, a środki potrzebne na codzienną opiekę z dnia na dzień rosną. Mama Adriana apeluje o pomoc.

Zdjęcie 23-letni Adrian pilnie potrzebuje pomocy /pomagam.pl/jumtilml /

23-letni Adrian cierpi na dystrofie mięśniową Duchenne'a. Jest to jedna z najpoważniejszych chorób genetycznych, która prowadzi do stopniowego i nieodwracalnego zaniku mięśni.

Chłopak od siedmiu lat nie wstaje z łóżka, a od sześciu oddycha za pomocą respiratora. Choroba cały czas postępuje.



Adrian ma problemy z jelitami i znaczną skoliozę, a wystające z lewej strony żebro pękło, przez co musi mieć zakładane specjalne opatrunki. 23-latek musi również codziennie pić wysokobiałkowy preparat medyczny, który utrzymuje go przy życiu, dostarczając niezbędnych składników odżywczych.



Pani Izabela, mama Adriana, wychowuje go samotnie. Kobieta potrzebuje minimum 2,4 tys. zł miesięcznie na utrzymanie syna. Koszty cały czas rosną.



"Staram się, jak mogę, ale czasami nie mam już sił, bo skąd na to wszystko brać. Jednak nie mogę dopuścić, aby jeszcze bardziej cierpiał - i tak już dość przechodzi w swoim młodym życiu. (...) Dlatego prosimy ludzi dobrej woli o pomoc. Każdy uzbierany grosz to szansa na zakup kolejnych potrzebnych do życia i normalnego funkcjonowania rzeczy. (...) Za każdą pomoc i słowa otuchy z serca dziękujemy" - apeluje mama 23-latka.