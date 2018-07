23 lipca 2018: Fakty dnia

Przedstawiamy wieczorne podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia w kraju i na świecie.

Zwrot akcji przed wyborami we Wrocławiu

Choć wciąż nie ogłoszono terminu wyborów samorządowych, a oficjalna kampania nie ruszyła, poniedziałek obfitował w przedwyborcze wydarzenia.



Rano we Wrocławiu Grzegorz Schetyna, podczas wspólnej konferencji z Katarzyną Lubnauer, ogłosił, że PO wycofuje poparcie w wyborach na prezydenta Kazimierzowi Michałowi Ujazdowskiemu.



Liderzy PO i Nowoczesnej zapowiedzieli, że tworzą w mieście Koalicję Obywatelską i wystawią wspólnego kandydata. Na razie nie podali nazwiska. Spekuluje się, że będzie to Jacek Sutryk, wskazany przez urzędującego prezydenta Rafała Dutkiewicza, albo Michał Jaros, kandydat Nowoczesnej. Czytaj więcej



"Chcę być kandydatem na prezydenta Wrocławia popieranym przez Koalicję Obywatelską" - powiedział Michał Jaros. Czytaj więcej



"Swoją decyzję ws. wyborów samorządowych podejmę niezależnie i ogłoszę ją po 8.08. Wiem, że wrocławianie chcą #UczciwaZmiana władzy, która faktycznie zajmie się poprawą jakości życia w mieście, będzie przejrzysta i bezstronna. Dowiodła tego akcja #SprawyDoZałatwienia" - napisał w odpowiedzi Kazimierz Michał Ujazdowski.



"18 dzielnic w 18 godzin" w Warszawie

Z kolei w Warszawie trwa akcja Rafała Trzaskowskiego "18 dzielnic w 18 godzin", która jest podsumowaniem dotychczasowej aktywności kandydata Koalicji Obywatelskiej. Trzaskowski przez cały dzień pojawia się w różnych miejscach stolicy.



"Prezydent powinien być blisko ludzi" - powiedział polityk na konferencji prasowej. "To zapowiedź aktywnej prezydentury" - dodał.



"PO kłamie, że jest blisko ludzi, a tak naprawdę w Warszawie reprezentuje grupy interesu i deweloperów" - skomentował akcję Trzaskowskiego Patryk Jaki, kandydat "Zjednoczonej Prawicy". Czytaj więcej



Senacka komisja za projektami zmian w ustawach o SN, KRS i sądach

Senacka komisja zarekomendowała w poniedziałek całej Izbie przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustaw m.in. o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze. Senatorowie PO chcą odrzucenia ustawy.



Wniosek, po ponaddwugodzinnej dyskusji komisji praw człowieka, praworządności i petycji, - zgłosił przewodniczący tej komisji Robert Mamątow (PiS). Poparło go pięciu senatorów, przeciw było troje. Czytaj więcej





Coraz więcej migrantów przybywa do Hiszpanii

Od piątku do wybrzeży kontynentalnej Hiszpanii dotarła Morzem Śródziemnym rekordowa liczba nielegalnych migrantów - 1226 osób. Wśród nich przeważali obywatele Maroka i Algierii oraz państw Afryki Subsaharyjskiej.



Pokonali oni Morze Śródziemne na 66 jednostkach pływających, z których niektóre były w bardzo złym stanie.



Rekordowym dniem był piątek, podczas którego u południowych brzegów Hiszpanii straż graniczna wyłowiła 450 migrantów. Czytaj więcej





Manowska następczynią Gersdorf?

Według informacji "Dziennika Gazety Prawnej", najpoważniejszą kandydatką do objęcia urzędu pierwszej prezes SN jest obecna dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Małgorzata Manowska. Według "DGP" Manowska "jest już po słowie" z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą.



Manowska jednak w rozmowie z Onetem zdementowała te informacje. "Dziwią mnie sugestie, jakobym miała ubiegać się o stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego. Wszystko, co pojawiło się w mediach w tym kontekście, to plotki" - powiedziała. Czytaj więcej