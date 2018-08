Za nami najbardziej tragiczny weekend nad wodą od początku roku. Od piątku w całym kraju życie straciło 30 osób. Według najnowszych danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), tylko w niedzielę życie straciło 10 osób.

Zdjęcie Ratownicy WOPR nad Bałtykiem /FOT. BARTLOMIEJ KUDOWICZ /Agencja FORUM

Od kwietnia w polskich akwenach utonęło 291 osób. Do tragicznych wypadków dochodziło przede wszystkim na niestrzeżonych, dzikich kąpieliskach w rzekach.

W niedzielę utonęło w Polsce 10 osób, w sobotę - 14, a w piątek - 6.

Ratownicy alarmują i apelują o rozsądek nad wodą. Jak podkreśla RCB, do większości tragicznych wypadków dochodzi przez lekkomyślność pływających.

- Największym problemem, który mamy, jest wchodzenie do wody w stanie nietrzeźwości. Tworzą się wiry, jest bardzo silny nurt, z którego można po prostu nie wyjść - ostrzega Michał Czerwiński, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Bożena Wysocka z RCB w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową zaapelowała, by wypoczywając nad wodą kierować się zdrowym rozsądkiem. Należy kąpać się w miejscach, które są do tego wyznaczone i strzeżone przez ratowników. Wejście do wody rozgrzanym, może spowodować szok termiczny. Nie należy pływać po spożyciu alkoholu.

Synoptycy zapowiadają, że w połowie tygodnia, w środę i w czwartek, na zachodzie kraju temperatura może sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza.



Michał Dobrołowicz