30 lat temu, 4 czerwca 1989 r., odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski częściowo wolne wybory do polskiego parlamentu. Zakończyły się one zwycięstwem "Solidarności" i zapoczątkowały upadek komunizmu nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Dziś obchody rocznicowe odbywają się w Warszawie i Gdańsku. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo!

Gdańsk: Obchody 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 r.





"Wybory z 4 czerwca 1989 r. skończyły się 'happy endem', choć towarzyszył im lęk" - mówił dziś w radiowej Trójce historyk Jerzy Eisler. Jak podkreślił historyk, niektórzy obawiali się, czy nie powtórzy się scenariusz z placu Tiananmen w Pekinie, gdzie 4 czerwca krwawo stłumiono pokojową demonstrację na rzecz demokracji. "Jakże inaczej skończyła się próba wybicia się komunistycznych Chin na wolność, na niepodległość. Skończyła się masakrą, u nas skończyła się 'happy endem'" - mówił.

- Było poczucie dokonywania się wielkiej i zasadniczej zmiany. To poczucie panowało już od Okrągłego Stołu i narastało. Pozostawała tylko kwestia skali tych przemian, a jej rozmiarów i wielkości zwycięstwa nikt nie przewidział. To, że nadchodzi nowa rzeczywistość, wisiało w powietrzu - tak wybory 4 czerwca 1989 r. w rozmowie z Interią wspomina profesor Andrzej Friszke, historyk i opozycjonista w czasach ludowej Polski . - Jaruzelski i Kiszczak byli w głębokim szoku - tak opisuje reakcję reżimowej władzy na klęskę partii w wyborach.

W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie rozpoczęła się uroczysta msza św. w intencji ojczyzny. Przewodniczy jej metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, który wygłosi okolicznościową homilię. Uczestniczą w niej przedstawiciele najwyższych władz państwowych.

Lech Wałęsa: - Zawsze myślałem dwa kroki do przodu. Ten dzień to wstęp do wolności. Musieliśmy się wtedy zgodzić na kiepski kompromis, ale bez tego kompromisu nie byłoby dnia dzisiejszego, tak trzeba to rozumieć. Trzeba też rozumieć, że po dojechaniu do przystanku "wolność" przekazaliśmy demokracji i społeczeństwu to zwycięstwo i teraz od tego momentu to, co się dzieje dobrego i złego, to już naród cały bierze i udział, i odpowiedzialność.

Obchody Święta Wolności i Solidarności w 30. rocznice wyborów czerwcowych 1989 r.

Grzegorz Schetyna podziękował w Gdańsku Lechowi Wałęsie: - Chciałbym panu prezydentowi podziękować za to, że możemy być razem i możemy dać świadectwo historii i prawdzie. To jest dziś bardzo ważne - by ten dzień był znakiem historii i drogowskazem dla młodego pokolenia. Żebyśmy mogli spojrzeć na te ostatnie 30 lat jako na najlepszy czas polskiej historii i z tego czasu, i z tych dnia i lat czerpać naukę na przyszłość, bo to jest dla nas wielka szansa - budować wspólnotę, podejmować największe wyzwania, być tak jak wtedy z podniesioną głową przyzwoitym.

Grzegorz Schetyna wraz z Lechem Wałęsą złożył kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców.



Grzegorz Schetyna i Lech Wałęsa pod pomnikiem Poległych Stoczniowców

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zapowiada: - Będziemy jeździć po Polsce z okrągłym stołem wykonanym na rocznicę wyborów 4 czerwca. Będziemy jeździć, rozmawiać i przekonywać, że inna Polska jest możliwa. My nie możemy czekać na ludzi, my musimy do ludzi wyjść. (...) To nie ma być happening, to ma być próba wciągnięcia do rozmowy o najważniejszych dla Polski sprawach wielu ludzi. Dzisiaj nie chodzi o 500 plus, 500 minus, 1500 czy ileś. To jest to, czy ludzi słuchamy, a może bardziej, czy ich słyszymy.



Przed Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku stanął okrągły stół wykonany na specjalne zamówienie na 30. rocznicę wyborów. Mebel, przy którym może usiąść około stu osób, jest przestrzenią do rocznicowych zdarzeń, w tym warsztatów i debat.



Obchody w Gdańsku rozpoczną się śniadaniem w formie pikniku. Następnie zaplanowano spotkania uczestników wydarzeń z 1989 r. oraz debaty. Głos mają zabrać byli prezydenci. Zostanie też odczytany list prezydenta Andrzeja Dudy.

W południe na Placu Solidarności nastąpi wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie uczestnicy gdańskich obchodów mają proklamować i podpisać "Deklarację Wolności i Solidarności". Jej treść na razie nie została ujawniona.

Wieczorem odbędzie się z kolei koncert w Teatrze Wielkim i Operze Narodowej oraz telewizyjny "Wielki test wiedzy o 4 czerwca 1989 roku". Będzie on transmitowany na żywo z sali obrad Senatu.



O godz. 11:30 rozpocznie się uroczyste posiedzenie Senatu i podobnie, jak miało to miejsce przez część pierwszej kadencji Senatu wolnej Polski, odbędzie się ono w Sali Kolumnowej Sejmu. Podczas uroczystości głos zabiorą prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. Na posiedzenie zaproszono senatorów obecnej i poprzednich kadencji oraz byłych prezydentów.

Rocznicowe obchody w Warszawie rozpoczną się o godz. 9:00 mszą św. w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Osobne uroczystości organizują władze Gdańska.