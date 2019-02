34 ciosy nożem. Nauczycielka z Wrocławia skazana

Sąd Okręgowy w Opolu skazał na karę 15 lat pozbawienia wolności 45-letnią nauczycielkę Magdalenę N.-K., która w lipcu ubiegłego roku zabiła swojego konkubenta. Kobieta zadała ofierze ponad trzydzieści ciosów nożem.

Zdjęcie Nauczycielka skazana na 15 lat więzienia za zabójstwo /123RF/PICSEL

Magdalena N.-K. poznała swojego partnera - Adama O. podczas terapii antyalkoholowej. Według zeznań złożonych przez kobietę podczas śledztwa, kilka miesięcy przed tragicznym zdarzeniem, pokrzywdzony miał wrócić do nałogu. Gdy był pijany, bił i okradał swoją partnerkę. Miał ją też szantażować, że opowie w szkole o tym, że jest uzależniona od alkoholu.

W dniu, gdy doszło do zabójstwa, także miał być pod wpływem alkoholu. Podczas układania się do snu miało dojść do kłótni. Według relacji oskarżonej, w jej trakcie Adam O. przystawił jej do gardła nóż. Kobieta zeznała, że udało się go wyrwać mężczyźnie. Następnie tym samym nożem zadała mu 34 ciosy w głowę, szyję i tułów. Kiedy już nie żył, zmyła krew i poszła spać. Jak wyjaśniała, nie pamięta przebiegu zdarzenia.

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonej i uznał ją winną popełnienia zabójstwa z premedytacją. W opinii biegłych, pokrzywdzony był tak pijany, że nie stwarzał dla kobiety żadnego zagrożenia. Zdaniem sądu liczba i rodzaj zadanych ciosów wykluczają działanie w afekcie, a za najbardziej prawdopodobny cel zabójstwa sąd uznał chęć pozbycia się niewygodnego partnera. Wyrok jest nieprawomocny.