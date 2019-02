W środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że "500 plus" od pierwszego dziecka będzie przysługiwało na wniosek osoby uprawnionej. Dodała, że wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 lipca.

Zdjęcie Minister Elżbieta Rafalska /Andrzej Hulimka /East News

Wprowadzenie od 1 lipca "500 plus" także dla pierwszego dziecka zapowiedział podczas sobotniej konwencji PiS lider partii Jarosław Kaczyński, przedstawiając pięć nowych propozycji. Obok zmian dotyczących "500 plus" zapowiedział także zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, "trzynastkę" w postaci najniższej emerytury - 1100 zł - dla każdego emeryta, a także przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych i obniżenie kosztów pracy.

Reklama

Rafalska na środowej konferencji prasowej w ministerstwie podkreśliła, że program "500 plus" w nowej odsłonie będzie przysługiwało na wniosek osoby uprawnionej. "Co do samego systemu składania wniosków, nie przewidujemy tu istotnej zmiany" - podkreśliła szefowa MRPiPS.

5 marca "mapa drogowa"

Przypomniała, że zgodnie z zapowiedzią rzeczniczki rządu Joanny Kopcińskiej, 5 marca zostanie przedstawiona "mapa drogowa" dotyczącą wprowadzania projektów zapowiedzianych podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. "W tej chwili prace trwają. (...) Myślę, że 5 marca będziemy wiedzieli więcej" - powiedziała minister Rafalska.

Zaznaczyła jednocześnie, że projekt zmian jest propozycją rządową, nie ministerialną. Podkreśliła, że ubiegłoroczne informacje ministerstwa na temat prac nad podwyższeniem kryterium dochodowego w "500 plus" były prawdziwe. "Moje informacje zawsze były oparte o działania, które są podejmowane w ministerstwie. Jednak nasze działanie też są zawsze uzależnione od decyzji całego rządu" - zaznaczyła szefowa MRPiPS. Zapewniła jednocześnie, że finansowanie programu "w nowej odsłonie" jest zabezpieczone.

Rafalska dodała, że wnioski o "500 plus" będzie można składać od 1 lipca.

Obecnie w ramach programu "Rodzina 500 plus" przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł, gdy wychowują w rodzinie dziecko niepełnosprawne.