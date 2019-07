Do rodzin trafiły już 3 mln zł w ramach programu "Rodzina 500 plus" w nowej odsłonie - poinformowała w poniedziałek w Kamiennej Górze (woj. dolnośląskie) szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa. Do tej pory złożono już ponad 1,7 mln wniosków online o przyznanie świadczenia.

Minister rodziny w poniedziałek odwiedziła podopiecznych i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze. Podczas konferencji prasowej przypomniała, że online złożono już 1,71 mln wniosków o przyznanie świadczenia 500 plus.

"Pierwsze 3 mln zostały już skierowane do rodzin. To mnie naprawdę bardzo cieszy, bo jest początek wakacji i rodziny mają już dodatkowy przypływ gotówki" - podkreśliła Borys-Szopa.

Wcześniej szefowa MRPiPS odwiedziła gminę Kowary, która jako pierwsza wypłaciła pieniądze w ramach programu "Rodzina 500 plus" w nowej odsłonie.

"Zadeklarowałam, że odwiedzę pierwszą gminę, która wypłaci świadczenie 500 plus. Bardzo się cieszę, że była to gmina Kowary. Miałam przyjemność spotkać się z pracownikami urzędu gminy. Poznałam również rodzinę, do której trafiły te pieniądze" - powiedziała minister rodziny.

1 lipca ruszył rozszerzony program "Rodzina 500 plus", który zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.Każdy, kto chce online złożyć wniosek o 500 plus, od 1 lipca może to zrobić za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w formie tradycyjnej - papierowej.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca. Z kolei złożenie wniosku po 30 września oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione (lipiec i sierpień). Rodziny, które złożą wnioski od 1 lipca, mają zagwarantowane wypłaty do końca maja 2021 r.

Resort rodziny przypomina, że rodzice, którzy mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od pierwszego lipca jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Z szacunków MRPiPS wynika, że po rozszerzeniu formuły programu "Rodzina 500 plus" wsparcie trafi łącznie do ok. 6,8 mln dzieci (ze świadczenia wychowawczego korzysta 3,6 mln dzieci - stan na kwiecień 2019 r.). Wśród nich będą teraz także wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.