W środę 6 listopada odbędzie się robocze posiedzenie klubu parlamentarnego lewicy, na którym zostaną wybrane jego władze - przekazał członek Zarządu Krajowego SLD, poseł elekt Dariusz Wieczorek.

Zdjęcie Liderzy ugrupowań lewicowych: Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń i Adrian Zandberg /Jacek Dominski/ /Reporter

Jak wyglądają siły lewicy w nowym parlamencie? Komitet wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, z którego list startowali politycy: SLD, Wiosny i Lewicy Razem, zdobył w wyborach 12,56 proc. głosów, co przełożyło się na 49 mandatów. 24 z nich przypadły SLD, 19 Wiośnie, a sześć Lewicy Razem. Ponadto wiceprezes Wiosny Gabriela Morawska-Stanecka i przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej Wojciech Konieczny zostali wybrani do Senatu.



Zarządy Wiosny i SLD zdecydowały w ostatnich tygodniach, aby tworzyć wspólny klub lewicy w przyszłym Sejmie. W sprawie nie wypowiedziały się jeszcze władze Lewicy Razem. Lider partii Adrian Zandberg poinformował, że decyzja o formule reprezentacji jego ugrupowania, czy to we wspólnym klubie lewicy, czy w osobnym kole, zapadnie w pierwszych dniach listopada.

Reklama

Zdaniem członka Zarządu Krajowego SLD, posła elekta Dariusza Wieczorka spotkanie 6 listopada będzie spotkaniem organizacyjnym i zapoznawczym, żeby posłowie mogli się przygotować do pierwszego posiedzenia Sejmu. "W trakcie pierwszego posiedzenia, po zaprzysiężeniu ukonstytuujemy klub" - powiedział Wieczorek.

Podkreślił, że podczas spotkania parlamentarzyści będą rozmawiać o obsadzie stanowisk m.in. przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza klubu; ma także zapaść decyzja, ilu klub będzie miał wiceprzewodniczących.

Podczas spotkania odbędą się także przymiarki do komisji sejmowych, aby zweryfikować, jakie propozycje dla swoich posłów mają partie wchodzące w skład klubu.