7-letnia Julka czeka na pomoc. Brakuje pół miliona złotych

Julka ma dopiero siedem lat. Od ponad 20 miesięcy walczy ze złośliwym nowotworem mózgu - chorobą, która nie okazuje litości. Dla Julki szpitalne sale stały się domem, bolesne zabiegi codziennością. Wycierpiała już więcej niż niejeden dorosły. Drobna siedmiolatka nie poddaje się. Małym zwycięstwem było pójście do szkoły. Spełniło się jej marzenie. W czasie terapii, kiedy tylko ma siły, z zapałem odrabia lekcja, uzupełnia zaległości. I zamartwia się: "Mamo, ja tak krótko chodziłam do szkoły. A jeżeli mnie nie zechcą?". Rodzice i bliscy robią wszystko, żeby ją uratować. Potrzebujemy Waszej pomocy. Brakuje ponad pół miliona złotych, a zbiórka trwa do 23 grudnia. Pomóc można również, licytując książki z autografami autorów.

Zdjęcie 7-letnia Julka Potocka walczy ze złośliwym nowotworem mózgu / siepomaga.pl /

JAK POMÓC JULCE?



>>ZBIÓRKA NA LECZENIE - liczy się każda złotówka <<

>>AUKCJE DLA JULKI - góra książek z autografami autorów<<

Poznajcie lepiej Julkę

17 marca 2017 r. Tego dnia rodzice Julki usłyszeli diagnozę. "U dziewczynki stwierdzono obecność cysty i masy guzowej" - oznajmiła im lekarka, odczytując wyniki badania tomografem. I zaraz potem, w szpitalu, przez uchylone drzwi, dobiegły słowa, które zabrzmiały jak wyrok: "O Boże! Gorzej już być nie może!".

Każdy dzień od tej chwili to walka o życie dziecka, szukanie pomocy i specjalistów, którzy zatrzymają rozwój guza. Bo nikt im wówczas nie mówi, że są szanse na wyleczenie. Słyszą: - Kilka miesięcy, może nawet rok...

Dlatego te 20 miesięcy to taki cud. Cud, że choroba nie wtłoczyła Julki w szpitalne łóżko, że nie skazała jej na wózek inwalidzki. Cud, że wciąż jest, że walczy, że biega, że bawi się, jak zdrowe dziecko, że zamartwia się nieobecnościami w szkole, że maluje paznokcie, że pisze list do św. Mikołaja. I czeka na prezent.

Niedługo po diagnozie Julka przeszła poważną operację w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, ale guza nie udało się usunąć.

"Praktycznie od razu rozpoczęła się chemioterapię, ale już po trzech cyklach okazało się, że ona nie działa, bo guz zaczął odrastać, więc przyspieszono radioterapię. Efekty znów tylko na chwilę... Tak zakończyło się leczenie w Polsce - wykorzystaliśmy wszystkie możliwości" - relacjonują rodzice.

Kolejne możliwości leczenia zapewnili lekarze z Londynu i San Francisco.

W Londynie zastosowana został terapia polegająca na bezpośrednim podawaniu leków w okolice guza przez cewniki wszczepione do głowy. "Światełko w tunelu... A potem znowu podcięte skrzydła. Leczenie stanęło w miejscu". Nowotwór uodpornił się na podawane medykamenty.

Julkę czekała kolejna zmiana leczenia. Dzięki dzięki ofiarności internautów udało się zebrać fundusze nie tylko na leczenie w Londynie, ale również na terapię w odległym Monterrey w Meksyku, gdzie mieszanka leków, poprzez cewnik wprowadzony do tętnicy udowej, wędruje prosto w okolice guza.

Zdjęcie Zbiórka na stronie Siepomaga.pl trwa do 23 grudnia / siepomaga.pl /

Julka czuje się dzisiaj dobrze, jej stan lekarze określają jako stabilny.



Leczenie w Meksyku przyniosło efekty i trzeba je kontynuować. Terapia jest jednak bardzo kosztowna.

Od ponad pół roku Julka przyjmuje również nowy lek, który jest aktualnie przedmiotem badań klinicznych w USA. Pierwsze wyniki badań są obiecujące, dlatego rodzice chcieliby kontynuować także to leczenie. Na sfinansowanie pełnej terapii w Monterrey potrzeba jeszcze ponad pół miliona złotych.

"Ciągle mamy nadzieję... 20 miesięcy od diagnozy, wbrew liczbom, tabelkom i statystykom. Na przekór" - podkreślają rodzice.



"Dziękuję Wam wszystkim, którzy nas wspieracie duchowo i materialnie. Cieszę się ostrożnie, nie w pełni, z lękiem patrzę w przyszłość, ale jednak się cieszę" - pisze mama Julki.

Zbiórka na stronie Siepomaga.pl trwa do 23 grudnia.

>>Jesteś w stanie pomóc? Kliknij TUTAJ<<

Wpłat można też dokonywać bezpośrednio do Fundacji "Nasze Dzieci" przy Klinice Onkologii w CZD.

Nr konta: 76 1240 1109 1111 0010 1163 7630



W tytule przelewu trzeba wpisać: Darowizna na leczenie Julii Potockiej

AUKCJE DLA JULKI

Do akcji pomocy Julce dołączyli autorzy książek, dziennikarze, malarze, wydawnictwa oraz inne firmy i instytucje zajmujące się promocją literatury. Nasi darczyńcy przekazali nam na licytacje książki ze wzruszającymi dedykacjami i cennymi autografami. Zapraszamy do udziału w aukcjach, z których cały dochód będzie przeznaczony na terapię Julki.

