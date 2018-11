7 listopada Sejm ponownie rozpatrzy ustawę o wolnym 12 listopada

Na najbliższym posiedzeniu, 7 listopada, Sejm zajmie się poprawkami Senatu do ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z nią, 12 listopada 2018 r. ma być dniem wolnym od pracy.

23 października Sejm uchwalił ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej; projekt został złożony przez posłów PiS dzień wcześniej. Autorzy ustawy argumentowali, że 11 listopada w bieżącym roku wypada w niedzielę, stąd pomysł uczynienia 12 listopada dniem wolnym.

Senat 26 października poparł ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ale z poprawkami. W tej sytuacji ustawa musi wrócić do Sejmu; najbliższe posiedzenie Izby zaplanowane jest na 7-9 listopada.

Senatorowie poparli m.in. poprawkę do ustawy skreślającą preambułę ustawy oraz zmianę eliminującą wskazanie, że nowo ustanowione święto będzie miało charakter uroczysty. Opowiedzieli się również za poprawką zmierzającą do tego, aby w dniu 12 listopada 2018 r. obowiązywały zasady dotyczące ograniczenia handlu, analogiczne do obowiązujących w niedzielę i inne dni świąteczne. Odrzucono zaś poprawkę zmierzającą do tego, by w dniu 12 listopada br. służba zdrowia pracowała, tak jak w dni wolne od pracy.

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował 29 października, że Andrzej Duda podpisze ustawę o ustanowieniu 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy. Jak ocenił, parlament podjął "słuszną i oczekiwaną przez Polaków inicjatywę".