7 maja w Wadowicach odbędzie się pierwsza, uroczysta sesja trybunałów, które będą prowadziły procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne rodziców św. Jana Pawła II: Emilii Wojtyły z d. Kaczorowskiej oraz Karola Wojtyły - seniora. Postulatorem procesów będzie ks. Sławomir Oder.

Zdjęcie 7 maja uroczyste rozpoczęcie procesów kanonizacyjnych rodziców Jana Pawła II /Wojtek Laski /East News

Ze względu na miejsce śmierci kandydatów na ołtarze, proces będzie toczył się w archidiecezji krakowskiej. Ks. Oder był wcześniej postulatorem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II.

Formalnie prowadzone będą dwa osobne procesy przez trybunały o tym samym składzie, których zadaniem będzie wykazanie, że Emilia i Karol Wojtyłowie praktykowali cnoty w sposób heroiczny, że cieszą się opinią świętości, a za ich wstawiennictwem ludzie wypraszają łaski u Boga.

Jak poinformowało w piątek biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej, pierwszym sędzią trybunału jest metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, którego - jako delegat - będzie reprezentował ks. Andrzej Scąber, referent ds. kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej.

Promotorem sprawiedliwości będzie ks. Tomasz Szopa, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Powołanych zostanie także dwóch notariuszy - ks. Grzegorz Kotala i ks. Paweł Ochocki. Wszyscy członkowie trybunałów złożą przysięgę dochowania tajemnicy i wiernego wypełnienia powierzonego im zadania.

Pierwsza uroczysta sesja trybunałów odbędzie się w czwartek o godz. 10.30 w bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach. Po formalnym rozpoczęciu procesu abp Marek Jędraszewski będzie przewodniczył mszy św. o jego pomyślny przebieg.

Archidiecezja Krakowska apelowała wcześniej do wiernych o przekazanie do krakowskiej kurii do 7 maja dokumentów, pism i wiadomości dotyczących rodziców papieża, zarówno pozytywnych jak i negatywnych.

W trakcie procesu przesłuchani mają być także tzw. świadkowie "ze słyszenia", czyli dzieci czy wnukowie bezpośrednich świadków życia Emilii i Karola Wojtyłów. Badane będą także wystąpienia Jana Pawła II, w których nawiązywał do domu rodzinnego, m.in. jego homilie dotyczące życia małżeńskiego i rodzinnego czy wystąpienie w rodzinnych Wadowicach w 1999 r. Jednym ze świadków będzie wieloletni osobisty sekretarz Jana Pawła II kard. Stanisław Dziwisz.

Emilia Kaczorowska (1884-1929) wywodziła się ze skromnej rodziny rzemieślniczej. Karol Wojtyła (1879-1941) był zawodowym żołnierzem. Pobrali się w 1906 r. i mieli troje dzieci. Najstarszy syn Edmund został lekarzem i zmarł w wieku zaledwie 26 lat, po zarażeniu się szkarlatyną w bielskim szpitalu od chorych, którym spieszył z pomocą. Drugie dziecko, córeczka Olga, zmarła wkrótce po narodzinach. Młodszy syn, Karol, został papieżem i świętym Kościoła katolickiego.

Matka papieża zmarła, gdy Karol miał zaledwie 9 lat. Ojciec umarł podczas okupacji niemieckiej w Krakowie, w 1941 roku. Grobowiec rodzinny Wojtyłów i Kaczorowskich znajduje się w wojskowej części cmentarza Rakowickiego w Krakowie.