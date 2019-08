W czwartek mija 75. rocznica wybuchu powstania warszawskiego - największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Trwają uroczystości związane z obchodami tej ważnej dla Polaków rocznicy. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Zdjęcie Odsłonięcie podświetlanej flagi z symbolem Polski Walczącej na terenie Gazowni Warszawskiej przy ul. Kasprzaka /East News

Kazimierz Nycz modlił się z harcerzami za kardynała Stefana Wyszyńskiego i wszystkich bohaterów powstania, a także za tych, którzy świadectwo przekazują kolejnym pokoleniom. Pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia harcerze złożyli wieniec i zapalili znicz pamięci. Monument opasano biało-czerwoną szarfą z przesłaniem kard. Wyszyńskiego: "Będziesz miłował".

Kard. Nycz opowiedział o tym, że kiedy 1.08.1944 r. wybuchło powstanie, Stefan Wyszyński był w Laskach. Wspierał żołnierzy walczących w kampinoskich oddziałach, pełniąc funkcję kapelana AK okręgu wojskowego Żoliborz-Kampinos. Działał pod pseudonimem Radwan III.

"Patrzył na płonącą Warszawę po powstaniu i w trakcie powstania właśnie z perspektywy Lasek" - powiedział kard. Nycz. To właśnie w Laskach ks. Wyszyński w stercie niedopalonych papierów, które przywiał wiatr, znalazł kartkę z niedokończonym zdaniem "Będziesz miłował", które stało się mottem jego posługi kapłańskiej" - dodał.

Rozpoczęły się uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego. Biorą w nich udział: wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, przedstawiciele organizacji powstańczych oraz mieszkańcy Warszawy.

Barykada, która przecinała Aleje Jerozolimskie na wysokości Kruczej i Brackiej, wyglądała jak płytki dwustronny okop chroniący żywotną arterię komunikacją powstańczej Warszawy. Chroniła ją od samego końca, niezdobyta mimo wściekłych ataków.



Z kolei prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty przy tablicy znajdującej się w pobliżu skrzyżowania ul. Wolskiej i al. Prymasa Tysiąclecia. Upamiętnia ona 2500 mieszkańców Woli zamordowanych w pierwszych dniach sierpnia 1944 r.



W krótkim przemówieniu prezydent podkreślił, że rzeź Woli "to wielkie ludobójstwo, o którym przez lata PRL-u właściwie nic nie mówiono". "Olbrzymie cierpienie mieszkańców Warszawy wymaga upamiętnienia; oddali życie po to, żeby Polska mogła znów być wolna" - podkreślił Andrzej Duda.

Zdjęcie Prezydent podczas uroczystości przy tablicy upamiętniającej 2500 Polaków zamordowanych na warszawskiej Woli / Paweł Supernak / PAP

Rzeź mieszkańców stołecznej Woli trwała od 5 do 7 sierpnia 1944 r. W masowych egzekucjach zginęło - według różnych szacunków - od 40 do 60 tys. mieszkańców dzielnicy. Ludność była rozstrzeliwana, a ciała zabitych palono. Eksterminacja na dużą skalę zakończyła się 7 sierpnia, jednak w mniejszym stopniu trwała aż do 12 sierpnia, kiedy gen. Erich von dem Bach-Zelewski wydał zakaz mordowania ludności cywilnej.

"Powstanie warszawskie było krzykiem o godność człowieka, symbolem buntu przeciw upokorzeniu i poniżeniu" - mówił szef polskiego MSZ.

Zwrócił jednocześnie uwagę na poniesione przez Polskę straty ludnościowe, a także na wielkość zniszczeń stolicy. W wyniku walk i systematycznego wyburzania miasta przez niemieckie oddziały zabudowa Warszawy uległa zniszczeniu w 85 proc." - podkreślił Jacek Czaputowicz.

"Polska utraciła bezpowrotnie część swojego dziedzictwa narodowego" - dodał.

"Szkody wyrządzone Polsce i Polakom nie zostały przez ich sprawcę naprawione. Polacy sami swoim wysiłkiem i swoją pracą odbudowali zniszczoną stolicę. Fakt ten jest wyrazistą ilustracją szerszego problemu, który uniemożliwia nam Polakom uznanie kwestii reparacji za zamkniętą" - oświadczył Czaputowicz.

Z wizytą w Warszawie przebywa też szef MSZ Niemiec Heiko Maas. Wraz z Jackiem Czaputowiczem złożyli wieńce pod Pomnikiem Ofiar Rzezi Woli. Następnie wzięli udział w spotkaniu z młodzieżą w Muzeum Powstania Warszawskiego.



Zdjęcie Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas i minister spraw zagranicznych RP Jacek Czaputowicz podczas wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego / Paweł Supernak / PAP





Premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty pod dzwonem dowódcy powstania gen. bryg. Antoniego Chruściela "Montera" oraz pod tablicą poświęconą prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, znajdującymi się na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego.



"Powstańcy warszawscy są na pierwszym miejscu w panteonie naszych wszystkich bohaterów" - powiedział Morawiecki.

"Jesteśmy winni im nie tylko pamięć, jesteśmy winni im wdzięczność" - podkreślił. Więcej czytaj tutaj



Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki, Jadwiga Chruściel ps. Kozaczek złożyli wieniec pod dzwonem dowódcy powstania, gen. bryg. Antoniego Chruściela "Montera" w Muzeum Powstania Warszawskiego / Paweł Supernak / PAP

Cześć powstańcom oddali także ludowcy. Władysław Koniak-Kamysz wraz z delegacją złożył w czwartek kwiaty przed tablicą pamiątkową Ewy Matuszewskiej, sanitariuszki służby sanitarnej Obwodu Mokotów Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim.



"Wyciągamy wnioski z trudnej przeszłości, łączymy Polaków i wnosimy dzisiaj przesłanie i apel, żeby wydarzenia z naszej historii i upamiętnianie tych wydarzeń było miejscem i momentem łączenia Polaków, budowania mostów porozumienia i mostów wspólnej pamięci, a nie murów nienawiści. To jest naczelne nasze przesłanie w polityce" - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej płk. Antoniego Chruściela "Montera" rozkazu rozpoczęcia powstania złożono kwiaty.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreślił, że uroczystość odbywa się "w miejscu szczególnym na warszawskiej Ochocie". "Tu podpisany został rozkaz o tym, że 1 sierpnia o godz. 17 rozpocznie się tak długo oczekiwany czyn zbrojny" - przypomniał.

"Powstanie warszawskie było tego naturalną konsekwencją, konsekwencją tej postawy. W tym miejscu ludzie często zadają sobie pytanie: czy było warto, czy powstanie miało sens, skoro okupione zostało tak wielkimi stratami? Chyba najpiękniejszą odpowiedź dał 25 lat temu Jan Paweł II, który w 50. rocznicę wybuchu powstania powiedział, że tego czynu zbrojnego nie można rozpatrywać wyłącznie w kategoriach politycznych i militarnych. Było to coś więcej - było to określenie się po stronie wartości i była to kolejna odsłona odwiecznej walki dobra ze złem, a polscy powstańcy warszawscy po raz kolejny stanęli po stronie dobra i wartości, które tworzą cywilizację łacińską, a przeciwko złu uosabianemu przez niemieckiego okupanta" - mówił Kasprzyk.



Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.