Przyjechali do Auschwitz jeszcze raz. 75 lat później, ale znowu z obawą. Choć pewnie zupełnie inną niż wtedy, w czasie wojny. Przyjechali, by ponownie zaświadczyć. By to, co stało się w Auschwitz-Birkenau już nigdy się nie powtórzyło. Oni mieli szczęście, zostali ocaleni.

Reklama

- Trudno to objąć umysłem, ogrom zbrodni przeraża, ale nie wolno nam odwracać oczu, nie wolno nam o niej nigdy zapomnieć - mówił prezydent Andrzej Duda. - Zgładziwszy miliony, naziści chcieli unicestwić także pamięć o nich. Ale to się nie udało. Dlatego stajemy i pochylamy głowy przed ofiarami tej najstraszniejszej w dziejach zbrodni i podejmujemy zobowiązanie na przyszłość. Zawsze pielęgnować pamięć i strzec prawdy o tym, co tutaj się wydarzyło.

Prezydent przypominał słowa, które już w 1944 roku pisał Tadeusz Borowski, o "gwarze wielu tysięcy głosów", o "ludziach, którzy szli i szli", o krzyku, o wagonach, które "na rampę nieprzerwanie przyjeżdżały.

Reklama

- Nienawiść, szowinizm, nacjonalizm przybrały tu postać zorganizowanego, metodycznego mordu. Fabryka śmierci przez lata pracowała z pełną mocą - mówił prezydent.

Przed czterema dniami nie mógł tego głośno powiedzieć, w Yad Vashem w Jerozolimie, bo nie dostał prawa głosu, po czym zrezygnował z izraelskich obchodów wyzwolenia Auschwitz, ale tym razem szczególnie ważne słowa głośno wybrzmiały. - Fałszowanie historii II wojny światowej, zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa i negowanie Holokaustu oraz instrumentalne wykorzystywanie Auschwitz dla jakichkolwiek celów - to bezczeszczenie pamięci ofiar, których prochy są tu rozsypane.

To jednoznaczne nawiązanie m.in. do rosyjskiej reinterpretacji historii, którą przed miesiącem zaczął Władimir Putin, a którą tuż przed głównymi uroczystościami w Auschwitz starał się jeszcze raz wywołać ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew, twierdząc, że "Polska ma wobec Rosji i innych państw byłego ZSRR dług nie do spłacenia, dziś istnieje ona dzięki zwycięstwu ZSRR w II wojnie światowej".

Relacja z uroczystości. Padło wiele mocnych słów.



Gdy przed pięcioma laty była poprzednia okrągła rocznica wyzwolenia Auschwitz, na uroczystościach pojawiło się wówczas około 300 byłych więźniów i osób, które przeżyły Holokaust. Tym razem przyjechało ich do Miejsca Pamięci już znacznie mniej, około dwustu, z Polski i całego świata - Izraela, Stanów Zjednoczonych, Kanady, ale też Australii.

- Chciałabym płakać, bo tylko łzami mogę oblać taką przeszłość - mówiła Batszewa Dagan, jedna z Ocalonych. - Stoję tutaj i nie wiem czy to jest prawda czy sen, że jestem z wami 75 lat po mojej wielkiej eskapadzie cierpienia w tym miejscu.

11 przykazanie

Zdjęcie Były więzień obozu Marian Turski / /Łukasz Gągulski / PAP

Marian Turski przytoczył z kolei słowa prezydenta Austrii o tym, że "Auschwitz nie spadł z nieba". - Zbliżał się małymi krokami. Dreptał. Aż stało się to, co się stało. Dlatego zaapelował: - Mój najbliższy przyjaciel wymyślił 11. przykazanie, które jest doświadczeniem zagłady i epoki pogardy. Brzmi ono: Nie bądź obojętny. I to chcę powiedzieć młodym ludziom: Nie bądźcie obojętni. Jeśli widzicie kłamstwa historyczne - nie bądźcie obojętni. Jeśli widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnych potrzeb polityki - nie bądźcie obojętni. Jeśli widzicie, że jakaś mniejszość jest prześladowana - nie bądźcie obojętni.



Jak mówił, "zagłada może być wszędzie". - Jeśli nie szanuje się praw człowieka i praw mniejszości, to się może powtórzyć.



- Dziś jest wśród nad ponad 200 osób, które przeszły przez to piekło. Tak trudno wyobrażalne dla nas piekło - przypomniał dr Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz. Ale przede wszystkim przestrzegał: - Z każdej niemal strony widać odradzanie się dawnych upiorów. Wzmacniają się ideologie pogardy i nienawiści. Stajemy się obojętni, apatyczni, bierni.

Mówił o Syryjczykach, Kongijczykach, Ujgurach. O milczeniu.

- Gorsza o zapomnienia jest taka pamięć, która nie wzbudza moralnego niepokoju. Czym stał się nasz świat? Gdzie i dlaczego roztrwoniliśmy nasze podstawowe wartości? - pytał. - W samej istocie krzyku "nigdy więcej" wyzwolenie Auschwitz dzieje się także dziś. Tu i teraz. Codziennie - powiedział.

"Ta liczba szokuje"

- Jest jedna liczba, która jest ciągle szokująca i znowu łamie nasze serca. Jeden milion pięćset tysięcy - to liczba żydowskich dzieci, które zginęły w wyniku Holokaustu" - mówił Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów Ronald S. Lauder. Zwrócił też uwagę, że "kiedy wyzwolono obóz, ci ludzie nigdy nie szukali zemsty, a przecież stracili ojców, matki, siostry, braci, a bardzo często stracili także swoich najbliższych - dzieci, mężów, żony. Mimo tego ani jeden Niemiec nie został zamordowany w wyniku zemsty przez Żyda. Nawet jeden".

75. rocznica wyzwolenia Auschwitz. Główne uroczystości 1 / 16 W poniedziałek po południu rozpoczęła się główna ceremonia 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Jej bohaterami było około 200 byłych więźniów i ocalonych z Zagłady. Wystąpień czworga z nich wysłuchali przedstawiciele 60 krajów i organizacji międzynarodowych. Uroczystość odbyła się w ogromnym namiocie ustawionym przy bramie wejściowej byłego Auschwitz II-Birkenau w taki sposób, że front historycznej budowli znalazł się w jego wnętrzu. Może on pomieścić ok. 3 tys. osób. Źródło: PAP/EPA udostępnij

"Jesteśmy kustoszami pamięci"

Oprócz byłych więźniów i Andrzeja Dudy, głównym gościem w Auschwitz podczas rocznicowych obchodów był prezydent Izraela Reuwen Riwlin. Jeszcze przed oficjalnymi uroczystościami na terenie byłego obozu, obydwaj złożyli hołd rtm. Witoldowi Pileckiemu - oficerowi AK zamordowanemu po wojnie przez komunistyczne władze, który najpierw dobrowolnie został więźniem Auschwitz, a potem był autorem raportów o Holokauście. "Jesteśmy kustoszami pamięci, jaką jest ten nazistowski obóz" - mówił prezydent Duda, przypominając, że Auschwitz to jest "widomy znak pamięci, widomy znak sprzeciwu wobec nieludzkiego traktowania, wobec nienawiści, wobec wszelkich form wrogości, zwłaszcza wrogości na tle rasowym".

Rivlin z kolei przypominał, że , "nic nie zastąpi obchodzenia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na terenie Auschwitz, tego obiektu pamięci", że Izrael "nie kupczy pamięcią", że to, co stało się w tym miejscu w czasie wojny "nakazuje nam stać tu dzisiaj, pamiętać i ciągle przypominać". To też subtelne, ale czytelne odniesienie do ubiegłotygodniowych obchodów wyzwolenia Auschwitz w Instytucie Yad Vashem, gdy jednym z głównych mówców był prezydent Rosji Władimir Putin - od miesiąca oskarżający Polaków o współudział w wywołaniu wojny.

Prezydent Rivlin: Pamiętamy, że Polacy są ofiarami tej zbrodni

"Rozumiem, że uroczystość była organizowana przez prywatną fundację pana Mosze Kantora, który jest w dodatku związany więzami znajomości z prezydentem Putinem. Jak państwo wiecie, była poważna wymiana zdań na tematy historyczne pomiędzy polskimi władzami a przedstawicielami Rosji" - mówił. "Mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości są rozwiane i że nie będzie już więcej prób zakłamywania historii. Apelujemy o to, bo to dla nas bardzo ważne, związane z poczuciem godności Polaków, pamięci historycznej, a przede wszystkim pamięci wszystkich polskich rodzin, które straciły wielu swoich bliskich w czasie II wojny światowej" - mówił dzisiaj prezydent Duda.

"Pamiętamy, że Polacy są ofiarami tej zbrodni" - wtórował mu Rivlin. "Pamiętamy o tym, że zginęło tu ponad milion Żydów, a Polska stała się największym cmentarzyskiem tego narodu". Izraelski prezydent zwrócił też uwagę, że było "ponad 70 tysięcy Polaków, którzy ratowali Żydów" i że "polski naród walczył bohatersko i odważnie przeciwko nazistom".



Przypomniał jednak, że "badanie historii należy pozostawić w rękach historyków, a przywódcom politycznym tworzenie teraźniejszości i przyszłości". To z kolei nawiązanie do kontrowersyjnej ustawy o IPN - przewidującej w pierwotnej wersji sankcje karne za przypisywanie narodowi polskiemu współodpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie - która przed dwoma laty poróżniła władze obu krajów, aż w końcu polski rząd się z niej wycofał. "Chcielibyśmy podać dziś rękę narodowi polskiego i wrócić na drogą, którą razem pójdziemy, z zachowaniem pokoju i tolerancji" - mówił Rivlin.

Czerwony trójkąt z literą "P"

Rano wszystko zaczęło się od Ściany Straceń. To tam - w tym symbolicznym miejscu, gdzie Niemcy rozstrzelali ok. 5,5 tys. osób, przede wszystkim Polaków - prezydent Andrzej Duda, wspólnie z kilkudziesięcioma byłymi więźniami, a także z dyrektorem Muzeum Auschwitz Piotrem Cywińskim, złożyli wieniec z biało-niebieskich kwiatów, układających się w pasy. W centrum można było zauważyć czerwony trójkąt z literą "P", symbolizujący polskich więźniów politycznych osadzanych w niemieckich obozach.

Wielu więźniów weszło na teren Auschwitz przez główną bramę z napisem "Arbeit macht frei", z charakterystycznymi zawiązanymi chustami, w biało-niebieskie pasy, które przypominają o tamtych obozowych czasach.

Mottem uroczystości w Auschwitz były tym razem słowa Załmena Gradowskiego, polskiego Żyda i członka Sonderkommanda w Birkenau. "Mamy straszne przeczucie, gdyż wiemy". Gradowski opisał zagładę, a jego rękopisy w języku jidysz zostały odnalezione po wojnie na terenie Birkenau.

Przed Muzeum Auschwitz została również odsłonięta, przypominająca, że Londyn dołączył do grona darczyńców Fundacji Auschwitz-Birkenau, która zbiera pieniądze na finansowanie prac konserwatorskich w byłym obozie. Dotychczas zadeklarowało trzydzieści państw.

Na koniec uroczystości byli więźniowie i szefowie delegacji złożyli znicze przed pomnikiem ofiar obozu w Birkenau, między ruinami dwóch największych krematoriów.

***

W Auschwitz nie było premiera Mateusza Morawieckiego, ale w tym czasie brał udział w berlińskim koncercie z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu. Jak napisał na Twitterze, "niemiecki nazistowski obóz Auschwitz-Birkenau to symbol okrucieństwa, które nie mieści się w jakiejkolwiek definicji. Zło miało jedno źródło - niemiecką Rzeszę karmioną ideologią nazizmu. Nie możemy pozwolić na zafałszowanie historii tej niewyobrażalnej zbrodni".

Remigiusz Półtorak, Oświęcim