Byli więźniowie Auschwitz, przedstawiciele 60 krajów i organizacji międzynarodowych i duchowni różnych religii upamiętnią w poniedziałek 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. 27 stycznia przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji z uroczystości.

Zdjęcie Byli więźniowie oraz prezydent RP Andrzej Duda i dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau w Oświęcimiu / Andrzej Grygiel /PAP

- Trudno mi ukryć moje uczucia - mówi ocalona, nie kryjąc łez wzruszenia.

- Nie wiem, czy to prawda, czy sen, że jestem tutaj z Wami 75 lat później - zaczyna.



Teraz przemawia świadek tragicznych wydarzeń - Batszewa Dagan.



- Niech to będzie nasze wspólne zobowiązanie podjęte w obliczu ostatnich ocalonych i świadków. Nieść przesłanie i przestrogę, która płynie z tego miejsca. Fałszowanie historii II wojny światowej, zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa i negowanie Holokaustu oraz instrumentalne wykorzystywanie Auschwitz dla jakichkolwiek celów to bezczeszczenie pamięci ofiar - mówi.

- Pamięć o Auschwitz musi trwać - nawołuje prezydent.



- Stajemy wszyscy razem i pochylamy głowy przed cierpieniami ofiar tej najstraszniejszej w dziejach zbrodni. W obliczu ocalonych, ostatnich świadków, podejmujemy zobowiązanie na przyszłość. W imieniu Rzeczypospolitej mam zaszczyt ponowić zobowiązanie - zawsze pielęgnować pamięć i strzec prawdy o tym, co tutaj się wydarzyło - mówi prezydet.



- Nie wolno nam o tym zapomnieć. Kiedy zbliżał się front, sprawcy próbowali zatrzeć ślady - przypomina. - To się jednak nie udało. Uratowani zostali świadkowie, których ostatnimi jesteście Wy - Czcigodni Ocaleni - mówi.



Duda przypomina liczbę ofiar, które w obozie zamordowali naziści. Jak dodaje: Rasizm, antysemityzm, szowinizm przybrały tutaj formę metodycznego mordu. Nigdy indziej ani nigdzie indziej nie przeprowadzono eksterminacji ludzi w podobny sposób.



- Składam hołd wszystkim zamordowanym - mówi Duda.



- My, w Polsce dobrze znamy prawdę o tym, co tutaj się działo, bo opowiadali nam o tym rodacy, którym Niemcy wytatuowali obozowe numery - kontynuuje prezydent.



- Rzeczpospolita pierwsza stała się celem agresji nazistowskich Niemiec; stworzyła największy w Europie konspiracyjny ruch oporu przeciwko III Rzeszy a nasi żołnierze walczyli z Niemcami na wszystkich frontach II wojny światowej - dodaje.





Prezydent cytuje Tadeusza Borowskiego, który opisywał trudy panujące w obowie Auschwitz. "Mija 75 lat od zakończenia tego zbrodniczego koszmaru" - mówi Duda.



Głos zabiera prezydent Duda.



Trwa oficjalne przywitanie przybyłych na uroczystości gości.



Rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Niebawem swoje przemówienie wygłosi prezydent Duda.



Muzeum Auschwitz transmituje dzisiejsze wydarzenia na Facebooku:



Tymczasem Ambasada USA w Polsce publikuje proklamację pezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa:



"Ja, Donald J. Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy uprawnień nadanych mi przez Konstytucję i prawo Stanów Zjednoczonych, ogłaszam dzień dwudziesty siódmy stycznia 2020 roku Narodowym Dniem Pamięci w 75. Rocznicę Wyzwolenia Auschwitz. Wzywam wszystkich Amerykanów, by tego dnia stosownymi programami, uroczystościami i modlitwą uczcili pamięć ofiar Holokaustu i nazistowskich prześladowań, a zarazem docenili poświęcenie wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy przyczynili się do uwolnienia ofiar tamtych okropności" - czytamy w komunikacie.



Pełna treść odezwy prezydenta USA.



Byli więźniowie przed uroczystościami przed Bramą Śmierci byłego obozu Auschwitz II-Birkenau:



W opublikowanym dziś w "Bildzie" wywiadzie przewodniczący Światowego Kongresu Żydów (WJC) Ronald Lauder powiedział, że to, co się wydarzyło w Auschwitz było zenitem wszelkiego zła. Zaapelował też do Niemiec, by bardziej angażowały się w walkę z antysemityzmem.



Auschwitz to symbol zagłady Żydów i Romów, martyrologii Polaków, męczeństwa sowieckich jeńców wojennych i obywateli innych okupowanych przez III Rzeszę państw Europy. Niemcy zamordowali w nim co najmniej 1,1 mln osób. 90 proc. ofiar to Żydzi.



Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście w Kwaterze Głównej NATO opuszczono dziś wszystkie flagi do połowy masztu.



"Tego nie da się zapomnieć". Poruszające wspomnienia więźniów obozu.

Dlaczego alianci nie zdecydowali się na bombardowanie obozu? To jedno z najważniejszych pytań, które przez wszystkie powojenne lata pozostało owiane tajemnicą. I zapewne już pozostanie. Ale dzisiaj, w 75. rocznicę wyzwolenia obozu, jest jeszcze bardziej aktualne.



Przed rozpoczęciem poniedziałkowych uroczystości prezydent Duda odbył kilka ważnych spotkań. Rozmawiał m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej Andrzej Duda spotkał sie z prezydentem Izraela Reuwenem Riwlinem.

Na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą, w 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, prezydent Izraela podziękował za przyjęcie i zaangażowanie prezydenta Dudy "we wzmocnienie dobrych relacji między Izraelem a Polską".

Jak mówił, "nic nie zastąpi obchodzenia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na terenie Auschwitz, tego obiektu pamięci". "Nic nie zastąpi naszej obecności tutaj, która zapewnia, że nie zapomnimy na dobre i na złe. Naród żydowski jest narodem, który pamięta" - podkreślił prezydent Izraela.

O czym rozmawiali prezydenci Polski i Izraela?



Najważniejszymi gośćmi obchodów rocznicowych będą ocaleni więźniowie Auschwitz. Przyjechało ich do Miejsca Pamięci ok. 200, m.in. z Polski, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela i Australii. Czworo z nich ma zabrać głos podczas centralnej ceremonii.

Przesłania wyrażonego przez ocalonych, które wypłynie z miejsca ceremonii zlokalizowanego przy bramie głównej byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, wysłuchają przedstawiciele 60 państw oraz organizacji międzynarodowych. Są wśród nich koronowane głowy oraz prezydenci i premierzy.

Przemówienie inaugurujące główną uroczystość ok. godz. 15.30 wygłosi prezydent RP Andrzej Duda, który patronuje wydarzeniom rocznicowym.



Kilkudziesięcioro byłych więźniów niemieckich obozów wspólnie z prezydentem Andrzejem Dudą złożyło w poniedziałek wieńce pod Ścianą Straceń w byłym KL Auschwitz I. Był to pierwszy akcent obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu, która przypada 27 stycznia.



Jak doszło do największego okrucieństwa w czasie II wojny światowej? Historia obozu.