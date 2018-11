Abp Gądecki: Historyczne wydarzenie w katedrze Notre-Dame w Paryżu

Inauguracja Kaplicy Polskiej z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej 1 grudnia w katedrze Notre-Dame w Paryżu oraz wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II to historyczne wydarzenie nie tylko dla Polaków mieszkających we Francji, ale także dla rodaków w kraju i na całym świecie - podkreśla przewodniczący KEP, abp Stanisław Gądecki.

W komunikacie przekazanym PAP przez Polską Misję Katolicką we Francji abp Gądecki wskazuje, że "przed wizerunkiem jasnogórskiej Matki - Królowej Polski, od tej pory będzie można modlić się w sercu Paryża, w katedrze, którą rocznie odwiedza kilkanaście milionów osób z całego świata".

"Stolica Francji to miejsce szczególnie ważne dla historii naszego kraju, to tu mieszkała Wielka Emigracja Polska, która walczyła o niepodległość ojczyzny, w Paryżu powstała najstarsza Polska Misja Katolicka na świecie, w tym mieście tworzyli m.in. Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid i Fryderyk Chopin" - powiedział przewodniczący KEP, cytowany w komunikacie.

Zaprasza jednocześnie rodaków do uczestnictwa w tym szczególnym wydarzeniu, ważnym dla Kościoła w Polsce i we Francji.Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, ks. Bogusław Brzyś poinformował, że dzięki współpracy wielu osób po stronie polskiej i francuskiej udało się doprowadzić do otwarcia kaplicy.

"Tempo prac było bardzo szybkie i 1 grudnia będziemy mogli świętować w Notre-Dame. Mam nadzieję, że Kaplica Polska stanie się miejscem modlitwy milionów osób z całego świata przy kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przekazanej przez ojców paulinów. Katedra jest już związana ze św. Janem Pawłem II, ponieważ obok niej stoi jego pomnik. Teraz będzie można modlić się przy jego relikwiach" - powiedział ks. Brzyś.

Cytowany w komunikacie ambasador RP w Paryżu Tomasz Młynarski ocenił, że Kaplica Polska w katedrze Notre-Dame stanie się "wspaniałym symbolem naszego kraju we Francji i będzie doskonałą okazją do podkreślenia długowiecznych więzów przyjaźni łączących nasze dwa narody".

"To historyczne wydarzenie jest efektem wielomiesięcznych starań i inicjatywy podjętej przez Ambasadę RP w Paryżu we współpracy z Polską Misją Katolicką we Francji" - dodał Tomasz Młynarski. Ambasador RP przypomniał, że to właśnie we Francji, 11 listopada dokładnie 100 lat temu, został podpisany rozejm w Campiegne, kładąc kres okrucieństwu I wojny światowej.

"To tu, w departamencie Sarthe, powstała Błękitna Armia generała Hallera, która po przybyciu do Polski, wspierana przez francuskich oficerów, odegrała kluczową rolę w utrzymaniu granic naszego odrodzonego państwa. To tu, w Ambasadzie Polskiej, stacjonował przez kilka miesięcy Naczelny Wódz, generał W. Sikorski zanim przedostał się do Londynu" - podkreślił.

Młynarski wskazał, że Francja to także ojczyzna Wielkiej Emigracji z XIX wieku, która przez dziesięciolecia walczyła intelektem i piórem o wolną ojczyznę. "W świetle tych wydarzeń stworzenie trwałego polskiego miejsca kultu w katedrze Notre-Dame to również wyraz podziękowania i hołdu dla Polonii we Francji oraz wielkie wyróżnienie dla naszego kraju i wiernych, gdyż kaplica będzie drugą, obok meksykańskiej, narodową kaplicą w paryskiej świątyni.

Ponadto inauguracja kaplicy wpisuje się w uroczystości związane z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i będzie stanowić ich szczególny moment w Paryżu" - powiedział ambasador RP we Francji.

Uroczystości rozpoczną się 1 grudnia o godz. 15:00 mszą św. w katedrze Notre-Dame de Paris.

Wydarzenie poprzedzi występ zespołu Cappella Marialis z Bazyliki Mariackiej i Orkiestry Symfonicznej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, który usłyszymy również podczas mszy św.

Wśród wielu gości z Polski swój udział w wydarzeniu zapowiedział marszałek Senatu, Stanisław Karczewski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolia poznański abp Stanisław Gądecki oraz duszpasterz Polonii bp Wiesław Lechowicz.