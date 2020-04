Autentyczne spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem prowadzi człowieka do nawrócenia i budzi fascynację, która każe zostawić wszystko, aby oddać nasze życie na służbę bliźnim. To zaś zmierza z kolei do przemian społecznych, które rzeczywiście służą osobie ludzkiej - podkreślił w telewizyjnym orędziu wielkanocnym, wygłoszonym w sobotę przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Zdjęcie Abp Stanisław Gądecki /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Przewodniczący Episkopatu Polski wskazał, że służba innym, wynikająca z wiary w zmartwychwstanie Jezusa, zdąża do "uzdrawiania pracy, instytucji, życia ekonomiczno-społecznego, wspólnoty politycznej, kultury i nauki tak, aby były one zgodne z normami sprawiedliwości, sprzyjały dobru, a nie stawały mu na przeszkodzie".

Abp Gądecki zwrócił w orędziu, że w obliczu panującej epidemii, stawiamy sobie szereg pytań, na które nie ma prostej odpowiedzi. "Gdy zastanawiamy się nad tym, w jakiej relacji pozostaje zmartwychwstanie Chrystusa do bieżącej sytuacji, to przychodzą mi na myśl słowa św. Augustyna. Mówi on: 'chrześcijanom nie jest oszczędzone cierpienie, co więcej, zaznają go trochę więcej, ponieważ życie wiarą oznacza odwagę głębszego podejścia do życia i wydarzeń dziejowych' " - powiedział abp Gądecki.

Dodał, że tylko w ten sposób, poprzez doświadczenie cierpienia, człowiek poznaje życie "w jego głębi, w jego pięknie, z wielką nadzieją, jaką budzi Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały". "Wierzący znajduje się zatem między dwoma biegunami: z jednej strony zmartwychwstanie, które już jest obecne i działa w nas, a z drugiej strony, pilna potrzeba włączenia się w proces, który prowadzi wszystkich i wszystko ku pełni. Podobnie jak całe stworzenie cierpi niczym w bólach rodzenia, tak również my wzdychamy w oczekiwaniu na odkupienie naszego ciała, na nasze odkupienie i nasze zmartwychwstanie" - podkreślił w orędziu przewodniczący Episkopatu Polski.