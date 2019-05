Metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź powiedział w homilii podczas uroczystości św. Stanisława w Krakowie, że obecnie przyszedł czas, że w Polsce rozbrzmiewa wobec Boga słowo "nie". Wierni - podkreślił - są zobowiązani wyrazić wobec takich projektów "współczesne non possumus".

Procesja ku czci św. Stanisława - głównego patrona Polski przeszła w niedzielę rano z Wawelu do klasztoru oo. Paulinów na Skałce. W uroczystości uczestniczyli m.in.: nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, episkopat Polski, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, reprezentanci uczelni i wierni.

Metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź mówił w homilii, że w Krakowie w procesji św. Stanisława idą przybysze z różnych stron Polski, aby oddać należną cześć św. Stanisławowi, biskupowi i męczennikowi, głównemu patronowi ojczyzny, a także, aby w "królewskim Krakowie, ogrzać się przy bijącym tu zawsze sercu Polski".

Św. Stanisław - zaznaczył metropolita gdański - jest świętym, "dalekim horyzontem swego życia, a przecież tak bliskim, przemawiającym z oddali minionych wieków do polskich pokoleń, także naszego".

Według niego u św. Stanisława, określanego przez św. Jana Pawła II mianem patrona ładu moralnego, możemy szukać wspomożenia dla naszej sytuacji, dla naszych współczesnych problemów.

"W męczeństwie św. Stanisława zawarte jest zwycięstwo wiary" - podkreślił abp Głódź i dodał, że jest on symbolem trwania przy wartościach i czynienia z nich busoli życia". "Swoistego szańca, którego w razie potrzeby trzeba bronić. Do ostatka. Bez światłocienia. Bronić wartości religijnych, moralnych, społecznych, narodowych - choćby prawa do wolności, do niepodległości, do urządzania domu ojczyzny rękoma jej obywateli, nie obcymi rękami" - zaznaczył w kazaniu hierarcha.

Głódź, mówiąc o 30 latach odzyskanej wolności i niepodległego kraju, przypomniał, że miejsce Kościoła określa w nim konstytucja i konkordat ze Stolicą Apostolską, a także ustawy sejmowe zabezpieczające m.in. wolność religijną i jej prawną ochronę, obecność religii w szkole, szkolnictwo wyznaniowe i duszpasterstwo wojskowe. "To wypracowany status quo. Bywało niegdyś, że w tych relacjach iskrzyło i będzie iskrzyło. Nie doznawały przecież zasadniczego uszczerbku, uszczerbku także wtedy, kiedy ster nawy państwowej dzierżyła tzw. noga lewa" - zaznaczył arcybiskup.

"Przyszedł czas, że w Polsce rozbrzmiewa wobec Boga słowo 'nie'"

Głódź mówił w homilii, że człowiek może powiedzieć Bogu "nie". "Czynił tak w rożnych okresach. Z różnym stukiem. Zwykle tragicznym" - zaznaczył i podkreślił, że "obecnie przyszedł czas, że w Polsce zaczyna rozbrzmiewać to słowo - "nie". "Hałaśliwe, buńczuczne, pewne siebie. Nie - Chrystusowi, Kościołowi, wspólnocie katolickiego narodu, normom chrześcijańskiej moralności, kulturze duchowej, polskiej tożsamości. Wartościom, w których Polska trwa. Nie - jednostek. Nie - programów politycznych i ideowych. Nie - stowarzyszeń, partii, ugrupowań, fundacji. Różne są ich imiona i geneza. Rożni są adresaci. Łączy ich wrogość do chrześcijaństwa. Agresywny ateizm i antyklerykalizm. Ekspozycja moralnego nihilizmu" - przestrzegał metropolita gdański.

Jak mówił hierarcha, "dziś w polskiej przestrzeni publicznej głośno od projektów, na które my, ludzie wiary, jesteśmy zobowiązani wyrazić nasze, współczesne non possumus".

"Podważanie świętości rodziny, haniebne próby jej zrównania z luźnymi związkami lub ze związkami osób tej samej płci, ataki na świętość życia, przykazania Dekalogu. Ujmowane dziś w perspektywie zbliżających się wyborów. Formułowanie wybiegających w przyszłość amoralnych i nihilistycznych deklaracji, projektów. Nie lekceważmy tej sytuacji" - apelował do wiernych.

"Non possumus"

Przypomniał, że "system demokratyczny wyposaża obywateli w prosty i stosowny instrument, aby temu zapobiec". "Aby postawić tamę tej antychrześcijańskiej agresji. Nie zezwolić na ustawowe zmiany wymierzone przeciw fundamentom moralności, przeciw wartościom chrześcijańskiego życia. Trzeba wypowiedzieć głośno i wyraźnie: non possumus" - zaznaczył Głódź.

Powołując się na słowa papieża Jana Pawła II, przypomniał, że nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej, które trwa już 15 lat, ma służyć także "rozpoznawaniu i przyswajaniu sobie jej chrześcijańskich korzeni"."Niech ten czas polskich sporów przestanie być sporem i zmaganiem z kimś, stanie się sporem i zmaganiem o coś" - podkreślił abp Głódź w homilii.