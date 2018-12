"Przyczyna tej decyzji musiała być bardzo poważna" - w ten sposób metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski komentuje w rozmowie z Radiem Kraków bezprecedensową rezygnację ks. prałata Franciszka Ślusarczyka z przyjęcia święceń biskupich. Dodaje, że to sprawa objęta tajemnicą.

Zdjęcie Abp Marek Jędraszewski /Jan Graczyński /East News

Ks. prałat Franciszek Ślusarczyk zdecydował, że nie przyjmie święceń biskupich i 12 grudnia złożył na ręce papieża dymisję z urzędu biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Franciszek przyjął decyzję.



Powody decyzji ks. Ślusarczyka nie są znane.



"To nie jest łatwe doświadczenie. Tym bardziej, że ksiądz biskup nominat Franciszek cieszył się ogromnym szacunkiem powszechnym i naraz doszło do decyzji, w której on prosi Ojca Świętego, żeby go jednak zwolnił z przyjęcia święceń biskupich. Przy całym zaskoczeniu tą sytuacją i niewątpliwie związanym z tym cierpieniem odczuwanym przez wszystkich, jest także poczucie wspólnoty kościoła, która się modli, która wzajemnie się wspiera i która stara się zrozumieć, że musiały zaistnieć poważne powody, że do takiej decyzji doszło" - mówi o sprawie arcybiskup Marek Jędraszewski w rozmowie z Radiem Kraków.



W ocenie metropolity krakowskiego, sytuacja nadwyręża wizerunek Kościoła. Zaznacza, że "brak informacji zawsze oddaje pole spekulacjom". "Pojawiły się też takie, że rezygnacja biskupa-nominata ks. Franciszka Ślusarczyka, kustosza łagiewnickiego sanktuarium, została wymuszona przez lobby homoseksualne w krakowskim kościele. Bardzo łatwo rzucić na kogoś cień" - dodaje arcybiskup.



"Ktoś staje się ofiarą i nie jest się w stanie wybronić tym bardziej, że wszyscy wiedzą, że te sprawy są objęte tajemnicą w najwyższej randze tajemnicy i po prostu tak jest" - mówi Marek Jędraszewski.



Metropolita krakowski, dopytywany o to, czy poznamy przyczynę rezygnacji ks. Ślusarczyka, powtarza, że to tajemnica.